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В Киеве подорожает холодная вода

25 ноября, 21:51

Тариф на централизованное водоснабжение для потребителей составит 9,86 грн за куб. м

/ Фото: Pixabay

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила новые тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для "Киевводоканала".

Об этом сообщается на официальном сайте Нацкомиссии.

Тариф на централизованное водоснабжение для потребителей составит 9,86 грн за куб. м, что на 9,43% выше действующего тарифа.

Тариф на водоотвод составит 7,49 грн за куб. м, что на 6% ниже действующего тарифа.

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Также НКРЭКУ внесла изменения в тарифы для потребителей, являющихся субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения. Тариф на централизованное водоснабжение для этой группы потребителей составит 3,69 грн за куб. м (+1,9% к действующему), а тариф на водоотвод – 2,41 (-8,7%).

Отмечается, что тарифы приведены без учета НДС.

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Ранее сообщалось, что в Украине с началом отопительного сезона снова вырастут суммы в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), поскольку добавится одна из основных статей расходов на "коммуналку" – отопление.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" в специальном материале: "В отопительный сезон – с новыми тарифами"

Напомним, ранее НКРЭКУ также обнародовала проект новой методики расчета стоимости транспортировки газа. В случае принятия этого документа стоимость доставки газа может вырасти, в зависимости от региона, от 15% до 3,8 раза, что явно увеличит суммы в квитанции за коммуналку.

Однако украинцы, по карману которых сильно бьют счета за "коммуналку", могут оформить субсидии. О том, что изменилось в системе субсидий осенью-2019 и как оформить помощь от государства, смотрите в видео сайта "Сегодня":

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Киев ЖКХ тарифы вода подорожание холодная вода киевводоканал НКРЭКУ

Источник: Сегодня

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