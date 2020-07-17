В Киеве показали, как сносят подпольные "наливайки": фото и видео

В Киеве демонтировали большой ларек, в котором продавали крепкий алкоголь на разлив. Подпольный бар находился на ул. Ползунова, 6, возле Южного вокзала, сообщает КГГА.

"У владельцев киоска отсутствует пакет проектно-разрешительных документов на размещение временного сооружения. Также во время проверок инспекторы благоустройства неоднократно фиксировали факт продажи алкогольных напитков в бутылках и на разлив", – сообщил директор Департамента городского благоустройства Алексей Кулеба.

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Чиновник призвал киевлян обращаться в контакт-центр "15-51", если они располагают информацией о деятельности таких киосков.

Напоминаем, в соответствии с решением Киеврады № 374/4438 от 22 марта 2018 года продажу алкоголя исключили из перечня возможных функциональных назначений временных сооружений.

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Напомним, в прошлом году журналисты "Сегодня" подробно инспектировали территорию железнодорожного вокзала. Также отметим, что столичный мэр Виталий Кличко ранее обещал сносить незаконные киоски и назвал их количество в Киеве.

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