Эксклюзив: Кличко обещает сносить незаконные киоски

По словам столичного мэра, нелегальных МАФов в столице – более тысячи

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Виталий Кличко обещает продолжить борьбу с незаконно установленными в городе киосками.

Об этом мэр Киева сообщил в студии программы "Сегодня" на канале "Украина".

По словам Виталия Кличко, часто работе по сносу МАФов препятствуют суды.

"МАФы оформляют судами, продолжают аренду. МАФы и "мафия" – они такие, связанные. С этим непросто. Могу сказать, что несколько лет назад в Киеве было 20 тыс. МАФов, сейчас осталось 7 тыс.", – говорит Виталий Кличко.

По словам мэра Киева, из оставшихся 7 тыс. МАФов только 6 тыс. являтся законными. Больее тысячи "малых архитектурных форм" в столице – незаконные.

"Мы постоянно, каждый день убираем МАФы. В этом году боль 1700 МАФов убрали. И дальше шаг за шагом продолжаем очищать наш город", – рассказывает мэр Киева.

По словам Виталия Кличка, в городе стало меньше биг-бордов, которые раньше закрывали зеленые зоны и здания.

"То есть, город меняется. И еще остается вызов, для того, чтобы довести количество МАФов до нормального состояния. Чтобы не было этих лотерей, чтобы не было этих МАФов, которые, действительно, портят внешний вид нашего города. Борьба продолжается", – заявил Виталий Кличко.

Напомним, ранее коммунальные службы начали демонтаж киосков в подземном переходе под бульваром Шевченко, возле станции метро "Университет". Этот переход всегда был многолюдным, но из-за киосков, установленных под землей, тут тяжело было передвигаться пешеходам.

Новости "Сегодня" сообщали, что украинское общество слепых обратилось в суд с требованием снести МАФы, даже выиграло дело, но палатки и ныне на месте. Корреспондентам "Сегодня" незрячие и слабовидящие пожаловались – именно из-за этих лотков не могут спокойно дойти до остановки, сесть в транспорт и даже элементарно не попасть под колеса авто.

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