В Киеве появится первый в городе тротуар с подогревом

Походить по теплому тротуару можно будет на ул. Ивана Пулюя, 3

Фото: Соломенская РГА в Киеве

В Киеве возле гимназии №318 на ул. Ивана Пулюя, 3 появится первый в столице тротуар с подогревом для безопасного передвижения. Об этом сообщает пресс-служба Соломенской районной государственной администрации.

"Тротуар, где есть наклон поверхности, планируется обустроить системой подогрева, которая улучшит условия передвижения жителей – особенно в зимний период. Кроме нового покрытия, вдоль дорожки установят новые бордюры, дополнительные столбы освещения и элементы ландшафтного дизайна", – говорится в сообщении.

Сейчас подрядчик завершает демонтаж старого покрытия тротуара и в ближайшее время начнет основные работы.

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Стоимость работ пока что не сообщается.

Пока киевляне, живущие в центре, радуются яркому модерновому светофору из светодиодов, который появился на пересечении улиц Пушкинской и Прорезной, на столичных Позняках люди удивляются странному светофору на проспекте Григоренко, рядом с парком "Позняки". Его конструкция подперта камнем и подвязана лентой, которую обычно используют на месте убийств или ДТП. Заметим, что светофор работает исправно, но в тоже время вызывает кучу вопросов у местных жителей.

Кроме того, новости "Сегодня" писали об уникальных светофорах в Виннице.

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