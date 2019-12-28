В Киеве снизили тарифы на отопление и горячую воду: подробности

Местные власти начали пересматривать тарифы, согласно рекомендациям Кабмина снизить суммы в платежках за отопление. Так, в январе киевляне получат платежки с меньшими счетами на оплату за тепло – примерно на 22-23 процента. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Коллегии Киевской городской государственной администрации, передает пресс-служба КГГА.
Он также отметил, что город делает все возможное, чтобы осуществить модернизацию теплоэнергетического комплекса столицы.
"Мы должны воспользоваться снижением цены на газ и уменьшить стоимость отопления и горячей воды. В январе киевляне получат платежки с меньшими примерно на 22-23% счетами оплаты за тепло", - отметил Виталий Кличко.
Он также напомнил, что уже более полутысячи киевских домов воспользовались городской программой по энергосбережению, платят за коммунальные услуги намного меньше.
"Мы несколько лет назад начали программу 70/30. И эта программа пользуется большим спросом у киевлян. Люди в домах, которые присоединились к программе, платят в два раза меньше за тепло. Так цена отопления за ноябрь в термомодернизованных домах была в среднем вдвое меньше, чем тариф. Жители таких домов фактически не зависят от цены на газ и регулируют размер платежей самостоятельно", - подчеркнул мэр столицы.
Он также отметил необходимость модернизации оборудования, которое может автоматически регулировать подачу теплоносителя в зависимости от температуры воздуха за окном.
Как сообщалось, ранее в Украине не было механизма, позволяющего сделать перерасчет тарифов на тепло, но теперь правительство приняло постановление, дающее такое право органам местной власти. Впрочем, постановление Кабмина носит не обязательный, а рекомендательный характер. А уже на местах должны решить, насколько подешевеет гигакалория.
Подробнее о тарифах на тепло читайте на сайте "Сегодня" –Действительно ли с декабря подешевеет отопление: все подводные камни решения Кабмина.
Также о решениях властей касательно платежей за тепло узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк