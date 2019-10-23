Кличко назвал дату включения отопления в Киеве

Система теплоснабжения столицы - самая большая в Европе, и нужно время для полного ее запуска

/ Фото: Flickr

Отопительный сезон в столице начнется с 25 октября, поскольку погода в Украине в ближайшие дни изменится и похолодает. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевского государственной городской администрации.

По его словам, для полного запуска системы теплоснабжения, по технологии, нужно 7-10 дней.

"Следующая неделя уже будет холодной, поэтому послезавтра начинаем запуск системы отопления. Наша система теплоснабжения – самая большая в Европе и для того, чтобы она заработала на полную мощность, технологически нам нужно примерно 10 дней. А начинаем отопительный сезон 25 октября", – сказал Виталий Кличко.

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Столичный градоначальник отметил, что в этом году были заменены свыше 80 км изношенных теплосетей и работы в этом направлении продолжаются.

Мэр сообщил, что договоры НАК "Нафтогаз" на закупку газа подписаны и "Киевтеплоэнерго" получило соответствующие номинации на газ.

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Отопительный сезон, который обычно начинается 15-16 октября, пока откладывается из-за затянувшегося бабьего лета. По прогнозам синоптиков, оно в Украине завершится к концу октября, и как только среднесуточная температура за окном в течение трех суток подряд опустится ниже +8 градусов, батареи должны потеплеть. Новости "Сегодня" выяснили, чего украинцам ждать в квитанциях этой зимой.

Также мы писали о том, что отопление в Украине может подорожать. Власти уверяют: пока что цены не вырастут, но у коммунальщиков – свои расчеты.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук успокаивал украинцев и говорил, что в ближайшее время правительство не планирует повышать тарифы на тепло. Подробней смотрите в сюжете:

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