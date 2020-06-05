В Киеве установят новые баки для сортировки мусора

"Киевкоммунсервис" приобрел тысячу новых контейнеров для раздельного сбора отходов.

"Киев сегодня производит очень много бытового и строительного мусора. Ежедневно из города вывозят для захоронения и утилизации более 3,5 тысячи тонн твердых бытовых отходов. В столице сегодня находится более 12 тысяч мусорных баков и уже почти 3,5 тысячи баков для раздельного сбора мусора. На днях коммунальное предприятие "Киевкоммунсервис" приобрело еще 1000 новых контейнеров для раздельного сбора отходов", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, это комплекты разноцветных контейнеров для раздельного сбора пластиковых бутылок и стекла. И такие баки будут установлены в каждом районе столицы.

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"Я благодарен сознательным киевлянам, что сортируют бытовой мусор и пользуются специальными контейнерами для его раздельного сбора", – отметил Виталий Кличко.

Ранее мы сообщали, что в Киеве провели уборку бетона и строительного мусора на улице Коллекторной в Дарницком районе столицы. Твердые бытовые отходы отправляют в специальную дробильную машину после чего мусор автоматически отсортировывается на арматуру, землю и бетон.

Тем временем, правоохранители разоблачили и прекратили незаконное выбрасывание опасных медицинских отходов из больниц Киева.

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