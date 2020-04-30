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Мусор из киевских больниц нашли на стихийных свалках области (фото)

30 апреля, 20:05

Мила Князьская-Ханова

Фирма, которая отвечала за утилизацию опасных отходов, нарушила все правила

Правоохранители разоблачили и прекратили незаконное выбрасывание опасных медицинских отходов из больниц Киева, сообщает офис Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, компания, которая специализируется на утилизации опасных отходов, вместо уничтожения их в специально отведенных для этого местах, вывозила больничный мусор на стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области.

Среди медицинских отходов – шприцы, медицинские маски, халаты и прочие отходы медицинских учреждений Киева, среди которых могут быть и опорные больницы, принимающие больных COVID-19.

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Начато досудебное расследование по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений, а также присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением (ст. 325 и ст. 191 УК Украины).

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В рамках уголовного производства проведены обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов, изъяты документы, средства связи, компьютерная техника и другие вещественные доказательства.

Сейчас принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и привлечения виновных лиц к ответственности.

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Напомним, в Киеве получили первую партию контейнеров, в которые будут собирать использованные маски и перчатки от киевлян. Их объем – 120 литров, они одноразовые и сделаны из вторсырья.

Напомним, Украина уже более месяца на карантине. Сначала пик заболеваемости COVID-19 прогнозировали на 14-17 апреля. Однако Национальная академия наук Украины опубликовала новые данные. Когда Украина достигнет пика заболеваемости и когда начнут ослаблять карантин, узнавал сайт "Сегодня".

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Киев мусор больницы незаконный перчатки академия разоблачили

Источник: Сегодня

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