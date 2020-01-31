В Киеве вандалы изуродовали клумбу возле метро "Левобережная"

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В столице с клумбы на транспортной развязке возле метро Левобережная неизвестные похитили 5 кустов самшита вечнозеленого, сообщает КП УЗН Днепровского района.

"Когда утро начинается с таких новостей – опускаются руки... Обидно, когда люди идут на такие поступки, не уважая ни человеческий труд, ни других", – пишут коммунальщики.

Фото: КП УЗН Днепровского района

Клумба возле "Левобережной" уже не первый раз пострадала от действий вандалов.

"Вандалы украли пять кустов самшита. Они росли там два года и никому не мешали. В последний раз возле метро "Левобережная" у нас воровали тюльпаны, весной прошлого года. Теперь – позарились на самшит. Воров явно кто-то вспугнул, поскольку они успели выкопать только пять кустов. Мы уже написали заявление в полицию, но вся надежда на случайных свидетелей. Если кто-то из киевлян видел, как на клубе орудовали воры, просим сообщить об этом в полицию и описать злоумышленников", – рассказал сайту "Сегодня" Евгений Ковшун, директор коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района.

Фото: КП УЗН Днепровского района

Кроме того, в управлении зеленых насаждений призывают: если Вы видите факт подобных таких правонарушений – немедленно звонить в полицию.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook опубликовал видео с вандалами, которые на днях вырвали LED-подсветку на Аллее художников в столице. На коротком ролике можно увидеть группу молодых людей, которые орудуют в центре города.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

Кроме того, в Киеве в начале января на Троещине неизвестные испортили мурал с котом известного столичного художника Виталия Гидевана.

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