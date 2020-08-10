В Киеве за 9,3 миллиона гривен установят пять общественных туалетов

В Киеве установят пять общественых туалетов модульного типа на сумму 9,295 миллиона гривен. Соответствующий договор заключило КП "Киевводфонд" с ООО "Сервис Столица Инновейшн".

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Информация о заключении договора опубликована на сайте госзакупок Prozorro.

Два туалета установят в августе, а следующие три – по одному в сентябре, октябре и декабре. Все туалеты будут оснащены системой автоматической подачи туалетной бумаги, мыла и воды для мытья рук, бесконтактной сушилкой для рук, вентиляцией и подогревом воздуха. Также будет установлены кнопка вызова помощи, возможность открытия двери в автоматическом и ручном режиме, таймер максимального пользования туалетом в пределах 15 минут, частичное открывание двери после окончания времени использования, датчик присутствия человека в кабине.

Уборные будут установлены с табло или экраном "свободно/занято", с освежителем воздуха, вешалкой для одежды, ударопрочным зеркалом и т.д. Туалеты будут платными и оснащены монетоприемниками или системой оплаты при помощи банковских карт.

Ранее КГГА утвердила адреса, по которым будет установлен 21 туалет модульного типа. Так, два туалета появятся на улице Большой Васильковской в Голосеевском районе, восемь – в Печерском районе (три на Крещатике, два – на станции метро "Арсенальная", на Европейской площади и на площади Леси Украинки), еще 10 – в Шевченковском районе.

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Напомним, уборная Киевской городской государственной администрации стала призером ежегодного Всеукраинского конкурса "Лучшая туалетная комната "BEST WC" в категориях: "Инклюзивный туалет" и "Государственные учреждения и общественные приемные".

Ранее в парке Победа в одном здании совместили пункт Муниципальной охраны и туалет.

Тем временем в мэрии Одессы нашли пакет с деньгами в туалете:

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