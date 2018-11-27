В Киеве за полгода серьезно подорожала аренда жилья

Сегодня, 09:24

Наиболее бюджетное жилье можно снять на Троещине, самое дорогое – на Печерске

В Киеве за полгода серьезно подорожала аренда жилья
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Пока украинцы активно ищут жилье в аренды на Новый год, стоимость долгосрочного "съема" жилья в Киеве за полгода выросла на 19%. Аренда однокомнатной квартиры повысилась на 13%, двухкомнатные подорожали на 18%, а трехкомнатные – на 25%. Об этом сообщили аналитики OLX.

По подсчетам экспертов, наиболее "бюджетным" районом Киева остается Троещина, Деснянский район. Здесь однокомнатная квартира сдается за 6000 гривен в месяц. Это на 500 грн больше, чем полгода назад. Двухкомнатные квартиры на Троещине сдаются по 7500 грн в месяц, трехкомнатные – по 10 тысяч грн. 

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Печерск традиционно назвали самым дорогим районом для аренды жилья. Трехкомнатная квартира в этом районе обойдется как четыре "тройки" на Троещине. В среднем за однокомнатную на Печерске придется в месяц отдать 9000 грн, за двухкомнатную – 23 800 грн.

Кроме того, цена аренды зависит не только от района. Так, на Печерске построены самые просторные квартиры: их площадь в среднем составляет 63 кв. м. В частности, в Печерском районе средняя площадь трехкомнатной квартиры составляет 105 кв. м, тогда как на Троещине – 76 кв. м.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине примерно 1,4 млн человек снимают жилье, подсчитали в Министерстве регионального развития. Сайт "Сегодня" рассказывал о плюсах и минусах аренды жилья или покупки собственной квартиры.
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