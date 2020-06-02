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В Киевскую область свезли тонны львовского мусора

2 июня, 15:48

Наталья Руда Наталья Руда

Мусорный полигон в Сквирском районе взяли под круглосуточную охрану

Полиция Киевской области задержала три фуры львовского мусора, который привезли на свалку близ села Великие Ерчики в Сквирском районе.

"На днях в полицию поступила информация от неравнодушных граждан о том, что в Сквирском районе, близ с. Великие Ерчики, на территории свалки находятся три грузовика с мусором. На место происшествия сразу прибыла группа реагирования патрульной полиции, которая зафиксировала факт нахождения грузовиков на полигоне твердых бытовых отходов без соответствующих документов и разрешений", – говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в регионе.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

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Фуры с мусором и бульдозер отправили на площадку временного содержания. Кроме того, мусорный полигон взяли под круглосуточную охрану.

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Напомним, жителям одной из многоэтажек в Подольском районе столицы приходится мириться с мусором, вонью и антисанитарией. Беспорядок развел их сосед, который держит мусор прямо в квартире.

Также свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона.

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Львов мусор киевская область

Источник: Сегодня

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