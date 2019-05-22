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В одном из районов Киева отключили бюветы

22 мая, 12:44

Водоснабжение бюветов восстановят в ближайшие дни

Фото "Сегодня"
Фото "Сегодня".

В Оболонском районе столицы отключили бюветы, сообщает пресс-служба "Киевводофонда".

Так,  отсутствует водоснабжение бюветных комплексов по таким адресам:

  • ул. Иорданская, 10;
  • просп. Оболонский, 14-б;
  • ул. Маршала Малиновского, 3;
  • ул. Маршала Тимошенко, 18;
  • просп. Героев Сталинграда, 14/16;
  • просп. Героев Сталинграда, 45.

В "Киевводофонде" уточнили, что бюветы не работают в связи с проведением текущих ремонтных работ и замены насосного оборудования на скважинах.

Ранее мы сообщали, что Киев отходит от методики очистки воды хлором, на Днепровской станции успешно прошло тестирование по новой методике. В КГГА сообщили, что эксплуатация хлорного хозяйства не только нецелесообразно, а прежде всего – опасно, его системы морально и технически устарели. Например, после активного строительства жилых массивов, хлорное хозяйство Деснянской водопроводной станции оказалось среди жилых массивов.

Ранее в Киеве усовершенствовали систему хранения хлора

Напомним, в ЕС хотят изменить правила по качеству питьевой воды. Еврокомиссия призвала установить оборудование для подачи питьевой воды в общественных местах.

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Тег Киев, вода, бювет

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