Водопад из кипятка: на мосту Патона прорвало теплотрассу (видео)

На мосту Патона произошло ЧП – прорвало трубу с теплоносителем. Днем 3 марта киевляне заметили, как с моста в Днепр падают бурные потоки парующей воды.
В коммунальной корпорации "Киевавтодор" информацию сайту "Сегодня" подтвердили.
"Произошла авария на теплосети, которая проходит под мостом. Специалистов "Киевтеплоэнерго" уже предупредили о прорыве. Они должны приступить к ликвидации повреждения", – рассказали нам в "Киевавтодоре".
По предварительным данным, повреждение произошло на магистральной трубе. При этом, водопад горячей воды не задевает проезжую часть моста и не мешает движению автотранспорта.
Напомним, 13 января в столице произошло серьезное ЧП – возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. Кипяток затопил не только улицу, но и сам торговый центр, соседние с ним рестораны и супермаркет. Несколько человек получили ожоги.
А пока коммунальщики чинили прохудившуюся трубу на Антоновича, в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.
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