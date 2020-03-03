Водопад из кипятка: на мосту Патона прорвало теплотрассу (видео)

Горячая вода льется с путепровода в Днепр

На мосту Патона произошло ЧП – прорвало трубу с теплоносителем. Днем 3 марта киевляне заметили, как с моста в Днепр падают бурные потоки парующей воды.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" информацию сайту "Сегодня" подтвердили.

"Произошла авария на теплосети, которая проходит под мостом. Специалистов "Киевтеплоэнерго" уже предупредили о прорыве. Они должны приступить к ликвидации повреждения", – рассказали нам в "Киевавтодоре".

Видео: "Артель"

По предварительным данным, повреждение произошло на магистральной трубе. При этом, водопад горячей воды не задевает проезжую часть моста и не мешает движению автотранспорта.

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Напомним, 13 января в столице произошло серьезное ЧП – возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. Кипяток затопил не только улицу, но и сам торговый центр, соседние с ним рестораны и супермаркет. Несколько человек получили ожоги.

А пока коммунальщики чинили прохудившуюся трубу на Антоновича, в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.

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Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

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