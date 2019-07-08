Военный из США спасает киевскую Борщаговку от наркотиков и мусора

Помощники Дэвида Пластера могут бесплатно подучить английский

Бывший американский во­­еннослужащий организовал в столице проект по наведению порядка на Борщаговке. Вместе с единомышленниками он затирает рекламу наркотиков на стенах домов и убирает мусор на детских площадках.

ЧИСТЫЙ ГОРОД. Дэвид Пластер переехал жить в Киев в 2013 году, в разгар Революции Достоинства из города Сент-Луис в США. До переезда он служил в американской армии. С 2014 года он стал активным участником волонтерского движения — помогал бойцам на передовой едой и медикаментами, обучал английскому языку.

Волонтер. Переехал в Украину из США. Фото: facebook.com

"На Борщаговке я поселился сразу же после переезда. Это хороший спальный район, но здесь нет порядка — очень много рекламы наркотиков на зданиях и куча мусора. И я решил помочь людям навести здесь порядок", — рассказывает "Сегодня" Дэвид.

На одном доме — до 10 надписей. Фото: facebook.com

С начала проекта по уборке улиц и очистки зданий от рекламы наркотиков в нем поучаствовало несколько сотен людей. И результаты действительно есть. За полгода проекта было уничтожено более полутора тысяч надписей и собрано несколько тон мусора.

Краской по рекламе. Уже закрасили 1,5 тысячи надписей. Фото: В. Михальчук

Толоку организовывают раз в две недели. Участники собираются на месте, где в прошлый раз проходила уборка: проверяют, не появились ли новые надписи на фасадах домов, и убирают мусор.

"Кроме окурков, люди прямо на землю выбрасывают остатки еды, бутылки и пакеты, а урн для мусора здесь очень мало", — рассказала нам Антуанетта Роув, сотрудник канадской полиции, которая приехала в составе миссии для реформирования МВД и помогает Дэвиду.

Все материалы для уборки американец покупает за свой счет. В среднем на одну акцию уходит до 1 тыс. грн. Например, чтобы очистить 15 зданий, нужно 10 баллончиков с краской, а если надписи очень большие, волонтеры используют 5-литровые ведра с краской.

Набор для наведения порядка. Фото: facebook.com

Местные называют американца "президентом Борщаговки" и пытаются всячески ему помогать.

"Знаете, очень страшно, когда реклама наркотиков размещена даже на детских площадках и фасадах школ. А коммунальщики жалуются, что у них нет денег на краску. Разве это не смешно?" — сетует киевлянин Анатолий Божко.

Кстати, организаторы говорят, что на нескольких толоках присутствовали коммунальщики и даже помогали людям.

Фото: facebook.com

ВЫУЧИ ЯЗЫК. В благодарность за помощь многие из участников толоки имеют уникальную возможность подучить английский язык.

"Это принцип — "ты мне, я тебе". Убираешь вместе с нами — можешь походить на языковые курсы совершенно бесплатно", — рассказывает Пластер.

Кстати, обучает языку группа профессионалов из Австралии и США. Киевлянка Жанна Кулик считает инициативу — научить людей иностранному языку — очень полезной.

"Я познакомилась с Дэвидом несколько лет назад, он учился на подготовительном факультете Национального университета имени Тараса Шевченко, где я преподавала. Он так загорелся идеей обучить наших граждан английскому языку, что сам стал преподавателем в нашем вузе!" — подчеркнула она.

Без наркотиков и мусора. Пока коммунальщики бездействуют, люди спасают свой город. Фото: facebook.com

Курс обучения длится несколько месяцев. После его завершения нужно сдать тест на получение сертификата, если его результат плохой — отправляют на повторный курс.

Напомним, зарисовкой "наркотических" надписей в столице борются уже несколько лет. Участие в рейдах и акциях принимают общественные, молодежные организации, волонтеры и полиция.

Напомним, в парке Шевченко восстановили поврежденный вандалами знаменитый арт-объект "Бабушка классическая" на лавочке. "Бабусе" не так давно отбили нос. Для ремонта над скульптурой поставили палатку, а скульптор Анна Киселева с помощницей надевали медицинские халаты и шапочки.

Тем временем, "Киевзеленстрой" огласил конкурс на лучшую клумбу Киева. Все желающие могут в соцсетях выложить фото озеленения в своем дворе. Далее нужно поставить отметку @zelenbud @3m2 и хештег #я_садівник.

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