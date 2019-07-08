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ФОТОФАКТ. Спасение "бабушки": милой скульптуре в парке Шевченко вернули нос

8 июля, 10:59

Скульпторы спасали арт-объект после нападения вандалов

Фото: facebook.com/HannaKyseleva
Фото: facebook.com/HannaKyseleva.

В парке Шевченко восстановили поврежденный вандалами знаменитый арт-объект "Бабушка классическая" на лавочке. "Бабусе" не так давно отбили нос. Для ремонта над скульптурой поставили палатку, а скульптор Анна Киселева с помощницей надевали медицинские халаты и шапочки.

Фото: facebook.com/HannaKyseleva

"Да, это была практически пластическая хирургия! Работали три часа. Бабушке покрасили платок, кофточку и юбку", — говорит Киселева.

Фото: facebook.com/HannaKyseleva

Ранее этому памятнику уже отбивали ноги и даже "отбирали" сумку.

Напомним, с Русановской набережной убрали изуродованную вандалами металлическую скульптуру "Бабушка с кравчучкой". Напомним, неизвестные повредили ее в начале апреля: бабушке разломили голову. Тогда скульптор Анна Киселева сообщила "Сегодня", что бабка не подлежит ремонту, ее нужно убрать.

Впрочем, она простояла так почти месяц, а в конце апреля на нее совершили второе нападение: оторвали кравчучку с уткой и нарисовали свастику.

Также сообщалось, что в спальном районе Киева неизвестные похитили несколько сотен недавно высаженных цветов и кустов. Коммунальщики говорят, это повторяется из года в год по всем паркам и скверам страны. Убытки достигают десятков тысяч гривен.


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Тег Киев, парк Шевченко, скульптура

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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