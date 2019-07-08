ФОТОФАКТ. Спасение "бабушки": милой скульптуре в парке Шевченко вернули нос
Скульпторы спасали арт-объект после нападения вандалов
В парке Шевченко восстановили поврежденный вандалами знаменитый арт-объект "Бабушка классическая" на лавочке. "Бабусе" не так давно отбили нос. Для ремонта над скульптурой поставили палатку, а скульптор Анна Киселева с помощницей надевали медицинские халаты и шапочки.
Фото: facebook.com/HannaKyseleva
"Да, это была практически пластическая хирургия! Работали три часа. Бабушке покрасили платок, кофточку и юбку", — говорит Киселева.
Фото: facebook.com/HannaKyseleva
Ранее этому памятнику уже отбивали ноги и даже "отбирали" сумку.
Напомним, с Русановской набережной убрали изуродованную вандалами металлическую скульптуру "Бабушка с кравчучкой". Напомним, неизвестные повредили ее в начале апреля: бабушке разломили голову. Тогда скульптор Анна Киселева сообщила "Сегодня", что бабка не подлежит ремонту, ее нужно убрать.
Впрочем, она простояла так почти месяц, а в конце апреля на нее совершили второе нападение: оторвали кравчучку с уткой и нарисовали свастику.
Также сообщалось, что в спальном районе Киева неизвестные похитили несколько сотен недавно высаженных цветов и кустов. Коммунальщики говорят, это повторяется из года в год по всем паркам и скверам страны. Убытки достигают десятков тысяч гривен.
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