Заплатим на треть меньше: в Киеве провели перерасчет стоимости отопления в марте

Из-за снижения цены на газ в марте придется заплатить в среднем на 500 гривен меньше

В Киеве в марте провели очередной перерасчет стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения. По ее итогам киевляне заплатят ощутимо меньше, сообщили в "Киевтеплоэнерго".

"За март этот перерасчет имеет рекордное значение. Что касается скидки на стоимость отопления – это скидка почти треть – на 32%, и 29% скидки за счет газовой составляющей – за услуги горячего водоснабжения. Таким образом, в среднем одно домохозяйство сэкономит в марте около 500 гривен, а по итогам отопимтельного сезона – почти 1600 грн" – рассказал на брифинге директор структурного подразделения "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

Он отметил, что корректировка стоимости услуг отопления и подачи горячей воды в соответствии со стоимостью газа в этом отопительном сезоне проводилась ежемесячно начиная с декабря. Она менялась каждый месяц. Всего за сезон общая сумма перерасчета составила около 1,5 миллиарда гривен.

Отметим, что в счетах за тепло и горячую воду за март, которые вскоре придут киевлянам, по итогам первого квартала появится дополнительная графа. Это взносы за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды. В среднем обслуживание домового счетчика будет стоить одной столичной квартире около 10 грн в месяц или около 30 грн – в квартал. Однако по словам киевлян, которые живут в домах с небольшим количеством квартир, за квартал пришлось заплатить порядка 200 гривен.

Также мы рассказывали о ситуации с рекордной и шокирующей платежкой за отопление, которая пришла киевлянке Елене Тищенко в феврале этого года. Напомним, жительнице дома по улице Евгения Сверстюка, 52 (Днепровский район столицы) пришел счет за тепло на почти 53 тысячи гривен за январь. А за три месяца отопительного сезона ей насчитали за тепло рекордную сумму – 90 тысяч гривен.

Естественно, что киевлянка отказалась платить такие заоблачные суммы и обратилась в СМИ. После громкого скандала в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" заявили, что сделали перерасчет по данному адресу.

Как начинался скандал с шокирующей платежкой за тепло, смотрите в нашем сюжете:

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