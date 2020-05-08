Жителям Деснянского района в Киеве отключат горячую воду

В Киеве с 12 по 26 мая жителям Деснянского района отключат горячую воду в связи с проведением гидравлических испытаний на теплосетях. Об этом сообщает КП "Управляющая компания Деснянского района Киева".

"Уважаемые жители Деснянского района! С 12 по 26 мая этого года будет отсутствовать горячее водоснабжение. В связи с гидравлическими испытаниями тепловых сетей!" – говорится в сообщении управляющей компании.

Напомним, гидравлические испытания теплосетей в Киеве начались с 9 апреля. При этом мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что горячую воду киевлянам отключать не будут.

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Отметим, в Киеве в связи с карантином резко снизился уровень оплаты услуг ЖКХ. Сообщалось, что в городе продлили льготный период оплаты коммуналки до конца карантина. Кличко отмечал, что уплаченные за коммуналку деньги очень нужны городу, так как именно из этих средств оплачивается работа сотрудников коммунальных предприятий, закупается горючее для коммунальной техники.

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