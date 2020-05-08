Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Новости в Киеве
  2. Коммуналка

Жителям Деснянского района в Киеве отключат горячую воду

8 мая, 11:39

Наталья Руда

Будут проводиться гидравлические испытания на теплосетях

В Киеве с 12 по 26 мая жителям Деснянского района отключат горячую воду в связи с проведением гидравлических испытаний на теплосетях. Об этом сообщает КП "Управляющая компания Деснянского района Киева".

"Уважаемые жители Деснянского района! С 12 по 26 мая этого года будет отсутствовать горячее водоснабжение. В связи с гидравлическими испытаниями тепловых сетей!" – говорится в сообщении управляющей компании.

Напомним, гидравлические испытания теплосетей в Киеве начались с 9 апреля. При этом мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что горячую воду киевлянам отключать не будут.

Реклама

В тренде
В Сети показали "кладбище" столичных МАФов
Фото: @kirilltikhov

Отметим, в Киеве в связи с карантином резко снизился уровень оплаты услуг ЖКХ. Сообщалось, что в городе продлили льготный период оплаты коммуналки до конца карантина. Кличко отмечал, что уплаченные за коммуналку деньги очень нужны городу, так как именно из этих средств оплачивается работа сотрудников коммунальных предприятий, закупается горючее для коммунальной техники.

Хотите знать, где тарифы выше – в Украине или Чехии, Дании, Словакии? Ответ вы получите в нашем коротком сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев больницы резня

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коммунальная революция: что будет со старыми жэками и как будем выбирать управляющего
Коммунальная революция: что будет со старыми жэками и как будем выбирать управляющегоКоммуналка
В Киеве открылся Бессарабский рынок: как проходит торговля в карантин (фото)
В Киеве открылся Бессарабский рынок: как проходит торговля в карантин (фото)Другие новости
В Киеве дожди затопили многоэтажку (видео)
В Киеве дожди затопили многоэтажку (видео)Коммуналка
Сильный дождь подтопил в Киеве около 300 мест, а транспорт застыл в пробках
Сильный дождь подтопил в Киеве около 300 мест, а транспорт застыл в пробкахТранспорт
В Киеве из-под земли ударил огромный фонтан: ж/д вокзал остался без воды (видео)
В Киеве из-под земли ударил огромный фонтан: ж/д вокзал остался без воды (видео)Коммуналка
Кличко предупреждает: в Киеве могут возникнуть перебои с коммунальными услугами
Кличко предупреждает: в Киеве могут возникнуть перебои с коммунальными услугамиКоммуналка

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...