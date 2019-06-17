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Аэропорт, метро и посольства: в Киеве снова массовые "минирования"

17 июня, 11:38

В Украине продолжает волна "минирований", на этот раз такими сообщениями накрыло столицу

Фото: Нацполиция

Пока силовики проводят учения из-за массовых "минирований", в Киеве снова поступил ряд сообщений о "бомбе". Об этом сообщает "Киев оперативный" со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на почту ГСЧС поступило очередное письмо о минировании ряда объектов в столице:

  • посольство США;
  • один из столичных ресторанов;
  • станция метро "Олимпийская";
  • Киево-печерский лицей №171;
  • аэропорт "Борисполь";
  • нунциатура святого Престола;
  • посольство Австралии;
  • киевские музеи.

В "Киевском метрополитене" подтвердили, что станция "Олимпийская" из-за сообщения о минировании, временно прекратила работу.

В то же время, как сообщал сайт "Информатор", вечером 16 июня неизвестный "минер" сообщил о взрывчатке в ряде ночных аптек Киева. Сообщение поступило около 22:00, после чего сотрудники экстренных служб были направлены по соответствующим адресам. В то же время не уточнялось, какое количество объектов было "заминировано".

Напомним, на днях в МВД заявляли, что большинство сообщений о минировании в Украине поступают из России. Директор Департамента коммуникаций Министерства Артем Шевченко уточнил, что, действительно, в последнее время наблюдается повышенное количество сообщений о ложном заминировании.


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Тег Киев, метро, посольство, аэропорт, минирование

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