Аэропорт, метро и посольства: в Киеве снова массовые "минирования"
В Украине продолжает волна "минирований", на этот раз такими сообщениями накрыло столицу
Пока силовики проводят учения из-за массовых "минирований", в Киеве снова поступил ряд сообщений о "бомбе". Об этом сообщает "Киев оперативный" со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что на почту ГСЧС поступило очередное письмо о минировании ряда объектов в столице:
- посольство США;
- один из столичных ресторанов;
- станция метро "Олимпийская";
- Киево-печерский лицей №171;
- аэропорт "Борисполь";
- нунциатура святого Престола;
- посольство Австралии;
- киевские музеи.
В "Киевском метрополитене" подтвердили, что станция "Олимпийская" из-за сообщения о минировании, временно прекратила работу.
В то же время, как сообщал сайт "Информатор", вечером 16 июня неизвестный "минер" сообщил о взрывчатке в ряде ночных аптек Киева. Сообщение поступило около 22:00, после чего сотрудники экстренных служб были направлены по соответствующим адресам. В то же время не уточнялось, какое количество объектов было "заминировано".
Напомним, на днях в МВД заявляли, что большинство сообщений о минировании в Украине поступают из России. Директор Департамента коммуникаций Министерства Артем Шевченко уточнил, что, действительно, в последнее время наблюдается повышенное количество сообщений о ложном заминировании.
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