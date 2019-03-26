В Чернигов и Киев ненадолго вернулась зима

Выпавший в Чернигове снег быстро растаял, а в Киеве погода обошлась только градом

Иллюстрация. Фото: Pixabay

В Чернигов и Киев ненадолго вернулась зима //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/979/821/5c7979821593b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/979/821/5c7979821593b.jpg 2019-03-26T17:42:25+02:00 Украина Выпавший в Чернигове снег быстро растаял, а в Киеве погода обошлась только градом

В конце марта погода удивила жителей Чернигова снегопадом. В город, жители которого начали отходить от последствий урагана, вернулась зима.

Около полудня в городе ярко светило солнце, но вскоре здесь прошел мелкий град, который шел почти десять минут, а потом начался снегопад.

Впрочем, закончилась зима так же неожиданно, как и началась: снег быстро растаял, поскольку температура воздуха в Чернигове составляет около пяти градусов тепла.

Кратковременный дождь с градом прошел и в Киеве. По прогнозам синоптиков, такая погода в регионе продержится до пятницы, 29 марта.

Ранее мы писали, что в начале марта разбушевался сильный ветер во многих регионах страны. Например, в Полтаве и области сильный ветер сопровождался дождем и градом, были повалены деревья, оборваны линии электропередач и сорваны крыши. Смотрите в сюжете "Сегодня" последствия непогоды в Украине.

Также заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

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