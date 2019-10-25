Бабье лето в Киеве установило новые рекорды

Теплая погода в октябре длилась 12 дней, но это не является рекордом

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Летняя погода среди осени подходит к концу – последние дни бабьего лета закончатся в ближайшие выходные и придет настоящая холодная осень. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского говорят о новых температурных рекордах.

"В четверг средняя суточная температура воздуха составляла 10,5 градуса, а максимальная поднялась лишь до + 12,8. Это значит, что в Киев вернулась осень. Нынешнее бабье лето длилось 12 дней, оно ознаменовалось температурными рекордами. Климатологи обсерватории определили, что самым коротким в XXI веке бабье лето было в 2017 году, когда оно длилось всего пять дней, а самым длинным в прошлом году – 14 дней", – рассказали климатологи.

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Так, 13 октября столбик термометра максимально поднимался до +23,8, что на 0,4 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 2014 году. Кроме того, в этот день среднесуточная температура воздуха впервые за139 лет составила + 16,6, что на 0,4 градуса выше соответствующего предварительного рекордного значения для этого дня в 1896 году.

15 октября максимальная температура в Киеве достигала 24,1 градуса, что на 0,4 градуса выше показателя, зафиксированного в 1885 году, то есть 134 года назад.

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19 октября столбик термометра поднялся до 23,3 градуса, что на 2,1 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в этот день в 1957 году.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее климатологи рассказывали, что сентябрь в Киеве выдался теплее обычного. Самым жарким днем ​​было 3 сентября, когда максимальная температура достигла +31,3 градуса.

С началом бабьего лета за четыре дня зафиксировали три температурных рекорда. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускают почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

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