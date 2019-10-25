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Последние дни бабьего лета: какой будет погода на выходных

25 октября, 13:54

В субботу и воскресенье украинцы еще не будут мерзнуть, а вот с понедельника придет настоящая осень

/ Фото: Pixabay

Над Украиной сейчас "висит" антициклон, который способствует относительно теплой погоде. На выходных будет привычная для последних дней погода – в среднем градусов 18, туманы и без осадков. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 26-27 октября в Украине синоптическая ситуация не изменится.

"Дождей не будет, туманы будут и много, температура воздуха составит в течение дня 13-18 градусов, на западе до +22. Эти выходные практически завершают длительный период очень теплой октябрьской погоды, следующие уже могут быть с морозами и даже с мокрым снежком", – написала Диденко.

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В Киеве суббота и воскресенье будут туманными, без дождя, с дневной температурой воздуха около 15 градусов.

Синоптик отметила, что уже с понедельника температура воздуха начнет постепенно снижаться. В дальнейшем в столице также начнет холодать: понедельник 12 градусов, вторник – 10, среда – 8, а дальше, до конца недели ночью уже появятся настоящие "минуса". Читайте подробней о погоде в ближайшие дни.

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Напомним, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида обещает теплую зиму в Украине. Он отмечает, что ближайшее похолодание уже не за горами, а вот зима готовит для украинцев приятный сюрприз.

С началом бабьего лета за четыре дня зафиксировали три температурных рекорда. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускают почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

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Источник: Сегодня

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