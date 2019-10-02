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Сентябрь в Киеве выдался теплее обычного: климатологи подвели итоги

2 октября, 10:49

Самым жарким днем ​​было 3 сентября, когда максимальная температура достигла +31,3 °С

/ Фото: Pixabay

Среднемесячная температура воздуха в сентябре в Киеве, по наблюдениям климатологов, составила +15,9 °С, что превысило климатическую норму на 2,0 °С. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Сентябрь был очень контрастным – среднедекадная температура первой и второй декад оказались выше климатической нормы на 4,1 °С и 2,1 °С соответственно, а третья декада была по-настоящему осенней – ее температура на 0,3 °С ниже нормы.

Самым жарким днем ​​было 3 сентября, когда максимальная температура достигла +31,3 °С, а самым холодным – 24 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до +2,0 °С.

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На проспекте Науки выпало 22 мм осадков, что составляет лишь 47% климатической нормы, то есть уже четвертый месяц подряд оказался скупым на осадки.

Ранее сообщалось, что в столице осенью расцвели каштаны и акации.

Также "Сегодня" сообщали, что в Одесской области в результате сильного дождя на дороге образовался двухметровый провал.

А недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Кроме того, синоптики отмечали, что бабье лето стоит ожидать во второй декаде октября. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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Киев погода осень погода в Киеве

Источник: Сегодня

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