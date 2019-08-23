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Баржа с херсонскими арбузами прибыла в Киевскую область (фото)

23 августа, 08:18

Судно доставило ягоды в Переяслав-Хмельницкий, откуда арбузы уже отправят в столичные супермаркеты

Фото: Facebook @nibulonltd

Фото: Facebook @nibulonltd

В четверг, 22 августа, баржа с херсонскими арбузами уже прибыла в Киевскую область. Об этом сообщает пресс-служба ООО СП "Нибулон" (Николаев) на своей странице в Facebook.

"На грузовом причале филиала "Переяславская" ООО СП "Нибулон" состоялось разгрузка несамоходного судна с вкусным грузом из Херсона. За четверо суток несамоходное судно NBL-90 в сопровождении буксира модернизированного проекта 121м "Нодари Чантурия" с 400 тоннами херсонских арбузов прибыло в перегрузочный терминал компании в Переяславе-Хмельницком. Отсюда сладкую ягоду уже будут доставлять в столичные супермаркеты", – говорится в сообщении.

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Отметим, что пока в Украину из-за дефицита активно везут импортные яблоки, фермеров шокировала ситуация на рынке арбузов. По предварительным оценкам отраслевых экспертов, в этом сезоне площади под ранними арбузами в хозяйствах юга сократились, а плантации под богарными арбузами, наоборот, расширились. Такие арбузы появились на рынке во второй половине июля.

Как известно, в Украине в разгаре сезон арбузов – на август приходится пик урожая. Но даже в сезон арбуз важно выбирать правильно. Новости "Сегодня" рассказали, о чем нужно знать и на что обращать внимание, чтобы ягода досталась спелая и сладкая.

А ранее мы сообщали, как сделать мороженое из дыни.

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Херсон арбузы киевская область

Источник: Сегодня

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