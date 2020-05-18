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Большие деревья падали на дороги: как выглядят последствия сильного ветра в Киеве (фото)

18 мая, 22:58

Мила Князьская-Ханова

«Киевзеленстрой» ликвидирует последствия стихии

В Киеве 18 мая сильные порывы ветра, достигающие 15-20 м/с, вновь стали причиной сломанных и вывернутых с корнем деревьев, разбросанных веток и беспокойства киевлян. Специалисты аварийно-диспетчерской службы "Киевзеленстроя" и работники зеленых хозяйств убирают последствия непогоды, освобождая автодороги и пешеходные части дорог от обломков деревьев.

Работы продолжаются. Количество сломанных деревьев в зеленом ведомстве обещают сообщить позже.

"Просим вас быть осторожными и соблюдать правила поведения во время непогоды. Без необходимости не выходите на улицу, не стойте под большими деревьями, избегайте навесных конструкций, паркуйте авто подальше от деревьев в специально предназначенных для этого местах", – напоминают коммунальщики.

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Напомним, что ранее столицу уже заливало дождями, за три дня в городе выпала месячная норма осадков и многие улицы традиционно превратились в реки. Как говорил мэр Виталий Кличко, "после очень засушливых двух месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни".

Видео: Сегодня

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Киев ветер стихия коммунальщики

Источник: Сегодня

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