Бунт на Русановских садах: киевляне на полтора часа перекрыли проезд из-за Подольского моста

Люди недовольны, что на улице, где они живут, ездит крупногабаритная техника

В понедельник, 15 июня, на Русановских садах в Киеве жители частного сектора перекрыли движение транспорта на улице Садовой. Как сообщают в коммунальном предприятии "Киевпастранс", из-за пикета жителей было заблокировано движение автобусного маршрута №117.

Местные жители протестуют из-за того, что по улице, которую они якобы отремонтировали, ездит крупногабаритная техника для строительства Подольского моста в районе Русановских садов. На выходных жители уже перекрывали движение транспорта и конфликтовали с полицией. Некоторые отчаянные жители даже цеплялись за технику и собой преграждали проезд. Правоохранителям пришлось оттеснять людей к обочине.

Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Днепровского района, 13 июня самых активных участников протестов пришлось задержать, опросить и вскоре отпустить.

"Сегодня протест жителей Русановских садов продолжается. Там были выставлены наряды полиции для обеспечения публичной безопасности и порядка. Люди против того, что по дороге от строительства моста ездит тяжелая техника и разбивает им дорогу. На данный момент полиция продолжает дежурить на месте конфликта. Сегодня никого из участников протеста не задерживали", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Днепровского района.

Реклама

Только в 12:39 в коммунальном предприятии "Киевпастранс" сообщили, что движение автобусов на маршруте №117 восстановлено, но автобусы будут ездить с отклонением от графика. Там добавляют, что движение на автобусном маршруте №117 было заблокировано на полтора часа. Напомним, этот коммунальный автобус курсирует по маршруту станция метро "Левобережная" – Русановские сады.

В столичной мэрии пока не смогли прокомментировать, будут ли они искать другой путь для проезда тяжелой техники для строительства Подольского моста, чтобы прекратить конфликт с местными жителями.

Читайте также: На Подольском мосту в Киеве рухнули строительные леса

Ранее на Подольско-Воскресенском мосту начали устанавливать ванты на арочную конструкцию. Параллельно собирают большие металлические конструкции, которые станут основой части моста в направлении Подола.

Реклама

Отметим, автосообщение через Подольско-Воскресенский мост планируют открыть в конце этого года. На нем обустроят шесть полос для движения автомобильного транспорта и два железнодорожных пути под будущее метро (на нижнем ярусе), а также проложат трубопровод.

Напомним, в 2019 году с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов и проверить их состояние.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама