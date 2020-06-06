На Подольском мосту в Киеве начали устанавливать ванты (видео)

На мосту идет процесс подготовки пешеходной части, которая будет проходить под аркой

На Подольско-Воскресенском мосту начали устанавливать ванты на арочную конструкцию. Об этом на брифинге 5 июня сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Уже установили восемь крупных тросов. Как уточнил Кличко, сегодня на мосту идет процесс подготовки пешеходной части, которая будет проходить под аркой. Там устанавливают специальное ограждение. Продолжаются и работы "по сооружению порталов для будущих станций метро".

Читайте также: На Подольском мосту в Киеве рухнули строительные леса

Реклама

Параллельно собирают большие металлические конструкции, которые станут основой части моста в направлении Подола. И уже скоро, с помощью супердомкратов и мощных кранов, их установят на опоры.

"Не прекращают работ и в направлении Троещины. Там заканчивают бетонирование проезжей части над Русановскими садами. Также уже установили опоры над железнодорожным проездом. Дальше – будут делать съезд с моста на левом берегу. Мы делаем все и настроены в конце этого года открыть автомобильное сообщение Подольско-Воскресенским мостом. И начать строительство новой ветки метро – на Троещину", – рассказал Кличко, показав видео со стройки.

Зимой Киев получил первую партию натяжных тросов для Подольско-Воскресенского моста. Их изготавливают в немецком городе Гельзенкирхен на заводе компании Bridon-Bekaert – известном в мире предприятии, производящем все виды промышленных стальных тросов.

Реклама

Отметим, автосообщение через Подольско-Воскресенский мост планируют открыть в конце этого года. На нем обустроят шесть полос для движения автомобильного транспорта и два железнодорожных пути под будущее метро (на нижнем ярусе), а также проложат трубопровод.

Напомним, в 2019 году с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов и проверить их состояние.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама