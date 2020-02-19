"Что-то странное на Майдане": шарики от протестующих напугали киевлян (фото, видео)

В столице над Майданом Незалежности жители города заметили странную конструкцию, которая парила в воздухе. Так, неизвестные запустили в воздух большие черные воздушные шары, на которых были подвешены три манекена. Издалека они напоминали висельников.
"Что-то странное на Майдане", – пишет Евгений Руденко, выложивший в Facebook фото жуткой инсталляции.
Фото: Евгений Руденко
Как оказалось, "креатив" был от протестующих, акция которых проходила в это время в центре столицы.
Конструкция не на шутку испугала киевлян. "Понятно, что люди пытаются привлечь внимание к своей проблеме, но это уже перебор. Какой-то фильм ужасов", – пишут люди в соцсетях.
Напомним, столичная полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале Киева, где с самого утра в среду, 19 февраля, проходят массовые протесты.
"Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, ввзрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", – говорится в сообщении.
А на прошлой неделе в центре столицы митинговали международные перевозчики.
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