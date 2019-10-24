Дифтерия в Киеве: медики подтвердили диагноз у девятилетнего мальчика

Ребенок был не привит от болезни из-за отказа родителей

/ Фото: Pixabay

На фоне вспышки массового заболевания дифтерией в Ужгороде, в Киеве также был подтвержден случай дифтерии у девятилетнего мальчика.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины у Facebook.

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Ребенок был не привит от болезни из-за отказа родителей. Сейчас больного ребенка госпитализировали.

Диагноз "дифтерия" был установлен 24 октября на основании бактериологических данных. Для введения сыворотки нет показаний.

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Больной имел контакт с 45 людьми, из них 36 – дети, осмотр которых запланирован на 25 октября. По месту жительства и учебы ребенка организуется дезинфекция.

Центр общественного здоровья Украины напоминает, что страна обеспечена дозами вакцины от дифтерии в достаточном количестве во всех регионах. Для взрослых предусмотрена ревакцинация каждые 10 лет с 16-летнего возраста.

Дети и взрослые для защиты от заболевания должны прививаться в соответствии с действующим календарем прививок. Вакцина является бесплатной, а как прививаться, – можно уточнить у семейного врача.

Напомним, в Ужгороде люди напуганы, а сыворотки от дифтерии нет.

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