Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,69

Дифтерия в Киеве: медики подтвердили диагноз у девятилетнего мальчика

24 октября, 21:23

Ребенок был не привит от болезни из-за отказа родителей

/ Фото: Pixabay

На фоне вспышки массового заболевания дифтерией в Ужгороде, в Киеве также был подтвержден случай дифтерии у девятилетнего мальчика.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины у Facebook.

Реклама

Ребенок был не привит от болезни из-за отказа родителей. Сейчас больного ребенка госпитализировали.

Диагноз "дифтерия" был установлен 24 октября на основании бактериологических данных. Для введения сыворотки нет показаний.

В тренде
По загрязнению воздуха Киев обошел Пекин: что об этом думают чиновники столицы
Фото: Вячеслав Николаенко, Facebook

Больной имел контакт с 45 людьми, из них 36 – дети, осмотр которых запланирован на 25 октября. По месту жительства и учебы ребенка организуется дезинфекция.

Центр общественного здоровья Украины напоминает, что страна обеспечена дозами вакцины от дифтерии в достаточном количестве во всех регионах. Для взрослых предусмотрена ревакцинация каждые 10 лет с 16-летнего возраста.

Дети и взрослые для защиты от заболевания должны прививаться в соответствии с действующим календарем прививок. Вакцина является бесплатной, а как прививаться, – можно уточнить у семейного врача.

Напомним, в Ужгороде люди напуганы, а сыворотки от дифтерии нет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев ребенок вакцина диагноз дифтерия

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Названа причина смога в Киеве: специалисты провели замеры воздуха
Названа причина смога в Киеве: специалисты провели замеры воздухаДругие новости
Под Киевом открыли памятник Кузьме Скрябину
Под Киевом открыли памятник Кузьме СкрябинуДругие новости
Пристройка в полдома: киевлян удивил царь-балкон на Борщаговке
Пристройка в полдома: киевлян удивил царь-балкон на БорщаговкеКоммуналка
Идеально для прогулок: какой будет погода в Украине на выходные
Идеально для прогулок: какой будет погода в Украине на выходныеУкраина
В центре Киева на крыше дома, где жила Ахматова, появилась пристройка
В центре Киева на крыше дома, где жила Ахматова, появилась пристройкаДругие новости
Ужасы хостелов в Киеве: чиновники показали результаты проверки (фото)
Ужасы хостелов в Киеве: чиновники показали результаты проверки (фото)Другие новости

Новости партнеров

Loading...
загрузка...