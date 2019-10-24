Дифтерия в Ужгороде: люди напуганы, а сыворотки нет

В последний раз дифтерию в областном центре Закарпатья фиксировали 10 лет назад

/ Фото: Pixabay

В областном центре Закарпатья – вспышка дифтерии, которую в Ужгороде в последний раз фиксировали 10 лет назад.

"17 октября в Закарпатскую областную инфекционную больницу поступил студент 5-го курса медицинского факультета № 2 Ужгородского национального университета. При обследовании у пациента были высеяны бактерии дифтерии. После дополнительных обследований выявлено еще 14 больных студентов. Все они, госпитализированы, однако их болезнь протекает легко, не возникло необходимости давать одном из пациентов противодифтерийную сыворотку", – сообщают в УжНУ.

Происхождения высеянных бактерий пока не подтверждено, то есть неизвестно, студенты заразились от кого-то из местных, или от иностранцев.

"Как только возникла проблема, обследование прошли все студенты относительно которых, при визуальном осмотре, врачи имели предостережения. 24 октября я участвую в заседании противоэпидемической комиссии в Ужгородском горсовете. Конечно, если будет принято решение о введении карантина, мы его выполним. Но пока такого решения нет. Безусловно, никто в этой ситуации не будет пренебрегать, но призываю ужгородцев не сеять панику", – сообщает декан медицинского факультета №2 Василий Калий.

При этом, в соцсетях появилась информация, что у медиков закончились запасы сыворотки от дифтерии.

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Также люди возмущены, как студентов-медиков без вакцинации допустили к обучению.



Часть людей просто напуганы, и начинают искать виновных среди чиновников и даже коммунальщиков.

В то же время, по информации горсовета Ужгорода, вакцины от дифтерии в городе хватает и бесплатно вакцинироваться можно у своего семейного врача в амбулаториях общей практики семейной медицины.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде иностранный студент обратился в частную клинику с жалобами на боль в горле. Врачи сделали анализы и у него обнаружили дифтерию.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине была зафиксирована вспышка другого опасного заболевания – кори, которой заболели более 110 тысяч человек, 39 из которых умерли.

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