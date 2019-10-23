Вспышка дифтерии в Ужгороде: заболели еще 12 студентов

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В течение последних дней в Ужгороде ещё 12 студентов-иностранцев заболели дифтерией, все они госпитализированы.

"Сейчас проходят дополнительные обследования, нам необходимо убедиться, они ли носители инфекции, действительно ли больны", - сообщил директор КНП "Областная клиническая инфекционная больница" Михаил Поляк.

Кроме этого, 22 октября в инфекционную больницу попали два человека, у которых была диагностирована "дифтерия миндалин легкое течение". Их состояние удовлетворительное.

"Все инфицированные дифтерией – это студенты-иностранцы Ужгородского национального университета, из окружения первого иностранца, который заболел дифтерией в Ужгороде. Всего на признаки заболевания дифтерией было обследовано 44 человека", – сообщил Поляк.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде иностранный студент обратился в частную клинику с жалобами на боль в горле. Врачи сделали анализы и у него обнаружили дифтерию.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине была зафиксирована вспышка другого опасного заболевания – кори, которой заболели более 110 тысяч человек, 39 из которых умерли.

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