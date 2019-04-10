Дома престарелых в Киеве: как не попасть на уловки аферистов

Пенсионерам нужно обращаться исключительно в управление социальной защиты своего района

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Дома престарелых в Киеве: как не попасть на уловки аферистов Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8e3/0aa/5c88e30aa1d23.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8e3/0aa/5c88e30aa1d23.jpg 2019-04-10T12:30:00+03:00 Другие новости Пенсионерам нужно обращаться исключительно в управление социальной защиты своего района

Пенсионеры, которые задумываются о жизни в домах-интернатах для пожилых людей, часто задумываются о том, что будет с их недвижимостью.

"Мне 61 год, я инвалид второй группы. Жизнь складывается так, что я хочу устроиться в дом-интернат. Должен ли я при этом свою приватизированную квартиру отдавать городу или сдавать в коммунальную собственность?" — спрашивает Юрий Матумак, житель Святошинского района.

Директор департамента соцполитики КГГА Юрий Крикунов рассказал "Сегодня", что если человек хочет оформиться в дом престарелых или интернат, ему не нужно отдавать кому-то свою приватизированную квартиру.

"Пенсионеры в этих вопросах должны быть очень внимательными и рассудительными, чтобы не попасть на уловки аферистов. За советом нужно обращаться исключительно в управление социальной защиты своего района. Пенсионеру нужно стать на учет, а специалисты управления каждому посетителю дадут информацию касательно оформления в дома престарелых. В том числе — список документов, которые нужно для этого собрать. Обращаться таким людям нужно в районное управление по месту проживания, адреса и контактные телефоны можно найти на сайте нашего департамента или на сайте своей райадминистрации", – уточнил Крикунов.

Ранее мы писали, как выживают пожилые люди, которые попадают в дома престарелых.

Также сообщалось, что в Семеновке Полтавской области открыли новый интернат для одиноких и пожилых людей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Дома престарелых в Киеве: как не попасть на уловки аферистов". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.