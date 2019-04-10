Дома престарелых в Киеве: как не попасть на уловки аферистов
Пенсионерам нужно обращаться исключительно в управление социальной защиты своего района
Пенсионеры, которые задумываются о жизни в домах-интернатах для пожилых людей, часто задумываются о том, что будет с их недвижимостью.
"Мне 61 год, я инвалид второй группы. Жизнь складывается так, что я хочу устроиться в дом-интернат. Должен ли я при этом свою приватизированную квартиру отдавать городу или сдавать в коммунальную собственность?" — спрашивает Юрий Матумак, житель Святошинского района.
Директор департамента соцполитики КГГА Юрий Крикунов рассказал "Сегодня", что если человек хочет оформиться в дом престарелых или интернат, ему не нужно отдавать кому-то свою приватизированную квартиру.
"Пенсионеры в этих вопросах должны быть очень внимательными и рассудительными, чтобы не попасть на уловки аферистов. За советом нужно обращаться исключительно в управление социальной защиты своего района. Пенсионеру нужно стать на учет, а специалисты управления каждому посетителю дадут информацию касательно оформления в дома престарелых. В том числе — список документов, которые нужно для этого собрать. Обращаться таким людям нужно в районное управление по месту проживания, адреса и контактные телефоны можно найти на сайте нашего департамента или на сайте своей райадминистрации", – уточнил Крикунов.
Ранее мы писали, как выживают пожилые люди, которые попадают в дома престарелых.
Также сообщалось, что в Семеновке Полтавской области открыли новый интернат для одиноких и пожилых людей.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Дома престарелых в Киеве: как не попасть на уловки аферистов". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинские дома престарелых: как выживают пожилые люди
Они просто ждут смерти и больше уже ничего не хотят
В Техасе в доме престарелых застрелены три человека
Еще два тела были найдены в здании, принадлежавшем одному из убитых в учреждении для пожилых