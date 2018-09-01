В Полтавской области открыли "Дом защищенной старости"

В Семеновке Полтавской области открыли новый интернат для одиноких и пожилых людей. "Дом защищенной старости" отличается от большинства гериатрических пансионатов в регионе. Ведь тут сделали современный ремонт, есть комнаты на двоих, отдельный санузел и места для досуга и отдыха.

Учреждение работает всего несколько недель. Десять лет назад в этом здании находился детский сад, а полтора года назад его восстановили и открыли "Дом защищенной старости". В интернат в первую очередь берут одиноких местных жителей. Содержание одного пациента обходится в шесть тысяч гривен на месяц. За постояльцев должны платить родственники, а если их нет – община тех населенных пунктов, откуда приезжают пациенты.

Сейчас в "Доме защищенной старости" живет только один постоялец. Владимиру сорок шесть, но у него есть инвалидность, а ухаживать за мужчиной некому. Но, как сообщил заместитель Семеновского поселкового головы, уже около десяти человек готовят документы для заселения в "Дом защищенной старости".

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