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Харьковчанин избил и выгнал из дома жену с сыном, чтобы не мешали играть в азартные игры

Сегодня, 15:03

Также мужчина угрожал расправой и продавал личные вещи жены и сына

Фото: Pixabay
Харьковчанин избил и выгнал из дома жену с сыном, чтобы не мешали играть в азартные игры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8fa/816/5c88fa816249f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8fa/816/5c88fa816249f.jpg Харьков Также мужчина угрожал расправой и продавал личные вещи жены и сына

На почве тяги к азартным играм глава одного из харьковских семейств вначале избил, а после выгнал жену с сыном на улицу. Об этом сообщается в решении Ленинского суда г. Харькова.

Происшествие произошло еще в конце ноября прошлого года. Однако, с тех пор, мужчина не пускает жену с ребенком в квартиру и систематически продает их имущество.

"Муж заявительницы из хулиганских побуждений, на почве систематической игры в азартные игры, в присутствии свидетелей устроил ссору, выражался нецензурной бранью в ее адрес, причинил телесные повреждения, после чего выгнал из квартиры вместе с сыном. По настоящее время мужчина проживает самостоятельно и препятствует проживанию в квартире. Также указано, что мужчина угрожал физической расправой, систематически продавал личные вещи жены и сына с целью получения средств для азартных игр", - указывают судебные материалы.

Нарушение внесено в Единый реестр досудебных расследований. 

Напомним, в Украине азартные игры запрещены с 2009 года. Но ввиду отсутствия жесткого контроля за рынком, включая пятилетнее отсутствие лицензионных условий для лотерей (единственная легальная игра в Украине), которые и превратились в руках мошенников в азартные игры – нелегальные игорные клубы беспрепятственно работают по всей территории Украины.

Ранее мы писали, что в Днепропетровской области копы накрыли подпольные казино. После следствия организаторы и посетители заведения будут наказаны.

Также сообщалось, что китайский олигарх проиграл почти 1,5 млрд. долларов в казино. Основатель компании Gionee увлекся азартными играми, что чуть не стоило ему всего бизнеса.

Кроме того, сообщалось о мошеннице из Черкасской области, которая проиграла в автоматах игровых салон 1,5 млн гривен, собранные для бойцов АТО.

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Тег казино, азартные игры, игорные бизнес

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