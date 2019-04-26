Достроили пешеходный мост: как сейчас выглядит новая достопримечательность Киева

Сейчас на конструкциях начинаются отделочные работы, до открытия остался месяц

Фото: Мила Князьская-Ханова

В Киеве на этой неделе завершили сооружение основных конструкций нового пешеходного моста, который соединяет две парковые зоны – на Владимирской горке и возле арки Дружбы Народов. Сейчас мост выглядит практически готовым: осталось установить покрытие, освещение и перила. Также рабочие вскоре начнут монтировать стеклянные полы на смотровых площадках.









































Полностью завершить работы планируют через месяц: 26 мая, на День Киева, мост намерены открыть для киевлян и гостей столицы. С нового моста можно будет не только срезать путь между двумя парками, но и полюбоваться панорамными видами на Подол, Печерск и Левый берег.

Напомним, у моста - четыре опоры, две из них примыкают к склонам Крещатого парка и Владимирской горки, еще две – к Владимирскому спуску. Там находятся стройплощадки, спецтехника стоит за зеленым забором под аркой, возле памятника Владимиру и рядом с входом на лестницу, ведущей к колонне Магдебургского права в начале Владимирского спуска.

Как сообщалось, заместитель главы КГГА уверен, что объект будет сдан в срок, ко Дню Киева. Проектом предусмотрена установка систем видеонаблюдения, которая будет следить за сохранностью памятников и сооружений, освещение, установка мусорных урн, лавочек и двух подзорных труб. Запланирован и посев около 500 квадратных метров газона.

Отметим, что мост построили буквально за несколько месяцев.

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