Дождь, снег, гололед и ветер: какая погода будет в Киеве на Новый год

В Киеве во вторник, 31 декабря, ожидается дождь и мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, днем температура воздуха будет +2...+4 градуса, ночью будет 0...-2 градуса.

Такая же погода будет в последний день 2019-го года по всей области. В Мироновке, Белой Церкви, Фастове, Яготине, Барышевкек, Борисполе и Чернобыле днем будет до +3...+5 градусов, а ночью – до -1...-3 градусов.

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Также 31 декабря в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (уровень опасности, желтый).

Напомним, в последние пару недель в Украине отмечалась необычно теплая как для декабря погода. Так, например, в Киеве 19 декабря метеорологи зафиксировали сразу три рекорда: максимальная температура воздуха составила +11,3 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году. А благодаря теплой ночи и теплому дню и среднесуточная температура 19 декабря достигла +7,2 градуса, что на 2,4 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 2015 года.

Отметим, что погодная аномалия в Украине взбудоражила ученых – в разгар зимы в стране проснулись комары с осами и зацвели подснежники. Читайте подробнее, что это значит.

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