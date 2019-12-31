Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Дождь, снег, гололед и ветер: какая погода будет в Киеве на Новый год

31 декабря, 09:16

Днем температура воздуха будет +2...+4 градуса, ночью будет 0...-2 градуса

В Киеве во вторник, 31 декабря, ожидается дождь и мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, днем температура воздуха будет +2...+4 градуса, ночью будет 0...-2 градуса.

Такая же погода будет в последний день 2019-го года по всей области. В Мироновке, Белой Церкви, Фастове, Яготине, Барышевкек, Борисполе и Чернобыле днем будет до +3...+5 градусов, а ночью – до -1...-3 градусов.

Реклама

В тренде
Главные елки Киева: выбираем самую красивую (голосование)
Фото: Подольская РГА

Также 31 декабря в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (уровень опасности, желтый).

Напомним, в последние пару недель в Украине отмечалась необычно теплая как для декабря погода. Так, например, в Киеве 19 декабря метеорологи зафиксировали сразу три рекорда: максимальная температура воздуха составила +11,3 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году. А благодаря теплой ночи и теплому дню и среднесуточная температура 19 декабря достигла +7,2 градуса, что на 2,4 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 2015 года.

Отметим, что погодная аномалия в Украине взбудоражила ученых – в разгар зимы в стране проснулись комары с осами и зацвели подснежники. Читайте подробнее, что это значит.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев погода прогноз погоды погода в Киеве Новый год 2020

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Аномальная зима в Киеве: синоптики рассказали, когда пойдет снег
Аномальная зима в Киеве: синоптики рассказали, когда пойдет снегДругие новости
Скандал с Софиевской Борщаговкой продолжается: кто утверждал генеральный план села
Скандал с Софиевской Борщаговкой продолжается: кто утверждал генеральный план селаДругие новости
Обмен пленными: в Киеве продолжают блокировать Лукьяновское СИЗО
Обмен пленными: в Киеве продолжают блокировать Лукьяновское СИЗОПолитика
Декоммунизацию
Декоммунизацию "Родины-матери" в Киеве назвали слишком дорогойДругие новости
Аномальная зима: в киевских лесах проснулись агрессивные змеи
Аномальная зима: в киевских лесах проснулись агрессивные змеиДругие новости
Стало известно, кто будет выступать на Софийской площади в Киеве на Новый год
Стало известно, кто будет выступать на Софийской площади в Киеве на Новый годДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...