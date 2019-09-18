Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,76
27,31

Дождь, ветер и до +14 градусов: какая погода ждет киевлян

18 сентября, 08:49

По всей области в среду пройдут дожди, будет прохладно

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

В Киеве в среду, 18 сентября, ожидается дождливая, ветреная и прохладная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +12...+14 градусов, ночью будет +9...+11 градусов. Ветер западный, 7-12 м/c. При этом осадки ожидаются как днем, так и ночью.

Скриншот

Скриншот

Реклама

Такая же погода будет по всему региону, но на севере и северо-востоке температура воздуха будет днем до +13, а вот на юге области – поднимется до +15 градусов.

Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. По прогнозам, сентябрь еще побалует теплом, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым. В частности, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7—8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15-го ноября будет прохладно, вплоть до ночных заморозков. Синоптики прогнозируют, что в конце ноября к нам прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода дождь прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Во сколько обошелся бюджету День Независимости от Зеленского: названы суммы
Во сколько обошелся бюджету День Независимости от Зеленского: названы суммыЭкономика
Как мода спасает жизни: в Киеве устроили показ одежды на пешеходном переходе
Как мода спасает жизни: в Киеве устроили показ одежды на пешеходном переходеДругие новости
В Киеве участники экомарафона обсудили шаги для сохранения природы
В Киеве участники экомарафона обсудили шаги для сохранения природыДругие новости
Эдему Бекирову после тюрьмы в РФ потребовалась операция на сердце
Эдему Бекирову после тюрьмы в РФ потребовалась операция на сердцеДругие новости
В Киеве закончился пляжный сезон
В Киеве закончился пляжный сезонДругие новости
Врачи
Врачи "Феофании" рассказали о здоровье освобожденных украинцевУкраина

Новости партнеров

Loading...