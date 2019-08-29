Украину ждет хороший урожай: обновился официальный прогноз

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Министерство аграрной политики и продовольствия по предварительным данным прогнозирует в 2019 году урожай зерновых на уровне 71,1 млн тонн, против предыдущего прогноза в 70,8 млн тонн. Пока чтоаграрии собрали 39,2 млн тонн зерновых и зернобобовых (по состоянию на 27 августа).

Как отмечает пресс-служба ведомства, производство пшеницы в 2019 году составит 27,8 млн тонн.

Также сообщается, что в сентябре состоится определение приемлемых балансов экспорта зерновых и подписание меморандума о взаимопонимании между министерством и участниками рынка по объемам экспорта зерна в 2019/2020 маркетинговый год (МГ). Документ традиционно подписывается с 2011 года между министерством и операторами рынка в начале сезона.

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"Главный документ меморандума, так называемое соглашение о взаимопонимании на 2019/2020 МГ, будет разослан всем участникам зернового рынка до конца этой недели", - отметили в министерстве.

Минагропрод и участники зернового рынка в августе 2018 года закрепили в меморандуме прогнозный объем экспорта пшеницы в 2018/2019 маркетинговом году на уровне 16 млн тонн против 16,5 млн тонн на предыдущий МГ.

Ранее новости "Сегодня" писали, что заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки.

При этом Украина по итогам 2018-2019 маркетингового года (июль – июнь) поставила на внешние рынки рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки.

Ранее в Кабмине отмечали, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:

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