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Теплый сентябрь и заморозки в ноябре: прогноз погоды для всей Украины на осень

1 сентября, 07:00

Александр Панченко

Сентябрь еще порадует теплом, а в ноябре уже заморозки и даже снег

/ Фото: AFP

Пока Министерство аграрной политики и продовольствия обновляет прогнозы, радуя украинцев тем, что Украину ждет хороший урожай, новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. По прогнозам, сентябрь еще побалует теплом, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым со снегом и заморозками.

/ Фото: Сегодня

  • Сентябрь

Укргидрометцентр и погодные сайты обещают нам в первом осеннем месяце "почти лето" еще две недели: в солнечные безоблачные дни днем будет до +24—26 градусов, под утро может быть и ниже +10. А вот после 15 сентября температура начнет медленно, но стабильно снижаться, прогнозирует завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Укргидрометео НИИ НАН Украины Вазира Мартазинова:

"К концу сентября резко похолодает, вплоть до заморозков".

Народный синоптик Леонид Горбань уверен, что осень придет даже раньше 15 сентября, по его расчетам, уже 11—13-го задождит, и столбик термометра днем не поднимется выше 20 градусов, а ночью опустится ниже +5.

  • Октябрь

Погода в этом месяце будет классической осенней, но разной в северных и южных регионах, прогнозирует Горбань. Если на юге тепло сохранится и температура воздуха днем дойдет там до +22, то на севере будет на 5—7 градусов холоднее.

Месяц ожидается дождливым, по несколько дней подряд будет ненастье, перемежаемое днями с солнечной, но нежаркой погодой. Мартазинова также обещает прохладный октябрь, хотя и с двумя периодами "золотой осени": 4—5 дней перед Покровой (14 октября) и 3—5 дней после 20-го.

  • Ноябрь

Месяц ожидается холодным даже для этой поры года: по оценкам Горбаня, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7—8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15-го будет прохладно, вплоть до ночных заморозков. Синоптики прогнозируют, что в конце ноября к нам прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом. 

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, какие продукты подорожают осенью. Как нам стало известно, хлеб, гречка и картошка уйдут в рост, а масло станет дешевле. Эксперты: все из-за погоды и доллара.

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Министерство аграрной политики и продовольствия по предварительным данным прогнозирует в 2019 году урожай зерновых на уровне 71,1 млн тонн. 

Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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Источник: Сегодня

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