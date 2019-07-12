Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

Дожди не отступают: синоптики озвучили прогноз погоды в Киеве на выходные

12 июля, 15:58

В субботу только в Мироновке, Фастове и Тетереве погода будет солнечной, а в воскресенье осадки ожидаются по всей области

Фото: Сегодня

В Киеве на выходных, 13 и 14 июля, сохранится дождливая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу днем в столице будет +21...+23 градуса, ночью +12...+14 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/c. Ночью без существенных осадков, а днем ожидаются дожди с грозами.

В Чернобыле, Борисполе, Белой Церкве и Яготине также прогнозируют дожди с грозами, днем +21...+23 градусов, ночью +11...+13 градусов. В Барышевке суббота тоже будет с осадками и грозами, днем до +23 градусов, а ночью до +11 градусов. В Мироновке, Фастове и Тетереве погода будет солнечной, без осадков. Дневная температура поднимется до +23...+24 градусов, а ночная до +12...+13 градусов.

В воскресенье в Киеве тоже будет дождить, но без грозы. Температура воздуха днем поднимется до +20...+22 градусов, ночью будет +10...+12 градусов. Такая же погода будет и по всей области.

В частности, в Чернобыле, Тетереве, Вышгороде, Борисполе, Барышевке, Яготине, Фастове, Белой Церкве, Мироновке температура днем поднимется до +21...+23 градусов, ночью до +10...+12 градусов.

Напомним, в конце июня на Киев и область обрушился мощнейший ливень. Непогода не обошлась без последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.

Кроме того, в Ирпене под Киевом в результате сильного дождя дерево рухнуло на забор школы №1 по улице Тургеневской. Также несколько магазинов остались без электричества, некоторые светофоры в городе не работают.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, погода, дожди

Вы сейчас просматриваете новость " Дожди не отступают: синоптики озвучили прогноз погоды в Киеве на выходные". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жатва и осадки: эксперты назвали риски для украинского урожая

Сегодня, 08:48

Специалисты опасаются говорить о новых рекордах

Когда уйдут дожди и потеплеет: прогноз погоды на пять дней

Вчера, 18:22

Украина находится под действием атмосферного фронта, который определил границы теплого воздуха

В Киеве немного потеплеет, но дожди не уйдут

Вчера, 08:31

Днем температура воздуха поднимется до +18...+20 градусов

С понедельника потеплеет: синоптики уточнили прогноз до следующей недели

10 июля, 17:21

В ближайшую неделю погода в Украине будет переменчивой и в большинстве регионов дождливой

Гендиректор "Борисполя" о том, как приходили "люди Зеленского"

В Днепре на 11 дней отключат газ: ищите свой адрес

Европейские игры для Украины завершились сенсацией

Путин провел телефонные переговоры с Зеленским

Самый быстрый нокаут в истории UFC. Видео поединка

Ученые нашли физический источник человеческого сознания

Валуев напомнил о страшном недуге. Он продолжает жить

"В фигурном катании есть тренд на раздевание" - интервью

Чтобы повторить успех Украины, нам нужны 16 «Краснодаров»?

Десна подписала лучшего бомбардира Динамо U-21

Вафельницы, которые хотят все женщины! Со скидкой в городе

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

Вчера, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

Вчера, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

"Оформили кредит на утерянный паспорт": как заблокировать потерянные документы

10 июля, 07:37

Нужно сразу писать заявление в полицию, советует юрист

Пройти блокпост и выжить: чего стоит пересечение границы между Украиной и неподконтрольными территориями

10 июля, 07:00

Боевики наказывают за мобилки и требуют взятки только в гривнях

Девушка дня. Самая красивая гольфистка мира Пэйдж Спиранак

ФК «Днепр» прекратил существование

33-летнюю Ляйсан Утяшеву жестко раскритиковали за внешний вид
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь