Дожди не отступают: синоптики озвучили прогноз погоды в Киеве на выходные

В субботу только в Мироновке, Фастове и Тетереве погода будет солнечной, а в воскресенье осадки ожидаются по всей области

Фото: Сегодня

В Киеве на выходных, 13 и 14 июля, сохранится дождливая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу днем в столице будет +21...+23 градуса, ночью +12...+14 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/c. Ночью без существенных осадков, а днем ожидаются дожди с грозами.

В Чернобыле, Борисполе, Белой Церкве и Яготине также прогнозируют дожди с грозами, днем +21...+23 градусов, ночью +11...+13 градусов. В Барышевке суббота тоже будет с осадками и грозами, днем до +23 градусов, а ночью до +11 градусов. В Мироновке, Фастове и Тетереве погода будет солнечной, без осадков. Дневная температура поднимется до +23...+24 градусов, а ночная до +12...+13 градусов.

В воскресенье в Киеве тоже будет дождить, но без грозы. Температура воздуха днем поднимется до +20...+22 градусов, ночью будет +10...+12 градусов. Такая же погода будет и по всей области.

В частности, в Чернобыле, Тетереве, Вышгороде, Борисполе, Барышевке, Яготине, Фастове, Белой Церкве, Мироновке температура днем поднимется до +21...+23 градусов, ночью до +10...+12 градусов.

Напомним, в конце июня на Киев и область обрушился мощнейший ливень. Непогода не обошлась без последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.

Кроме того, в Ирпене под Киевом в результате сильного дождя дерево рухнуло на забор школы №1 по улице Тургеневской. Также несколько магазинов остались без электричества, некоторые светофоры в городе не работают.

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