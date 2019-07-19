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Дожди отступают: в Киев возвращается тепло

19 июля, 08:32

Днем в столице обещают до +26 градусов

Фото: Сегодня

В Киеве в пятницу, 19 июля, наконец, наладится погода. По данным Укргидрометцентра, днем будет сухо и солнечно, без осадков.

Температура воздуха днем поднимется до +24...+26 градусов, ночью будет +12...+14 градусов.

В регионе также будет такая погода. В Чернобыле и Борисполе днем обещают до +23...+25 градусов, ночью будет +10...+12 градусов. В Тетереве прогнозируют днем до +26...+28 градусов, ночью будет +10...+12 градусов. В Фастове обещают днем до +25...+27 градусов, ночью будет +11...+13 градусов. В Барышевке температура воздуха поднимется днем до +23...+25 градусов, ночью будет +9...+11 градусов. В Яготине дневная температура воздуха составит +23...+25 градусов, ночью будет +11...+13 градусов.

В Белой Церкве и Мироновке днем будет +25...+27 градусов, ночью +11...+13 градусов.

Напомним, в минувшее воскресенье, 14 июля, в Киеве прошел рекордный ливень. По данным ЦГО, осадков в этот день выпало 36 мм. Этот показатель на 8 мм больше, чем предыдущий рекордный 1962 года.

Отметим, что в июне непогода в Киеве и области, которая сопровождалась мощным ливнем и ураганным ветром, натворила немало бед. Киевляне и жители столичной области также выкладывали в сети многочисленные фото последствий. В Буче штормовой ветер ломал столетние дубы и выкорчевывал с корнем многолетние сосны.


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Тег Киев, погода, лето

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