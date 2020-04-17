Дым житомирских пожаров "задушил" Киевскую область: спутниковое фото

Появилось доказательство, что дым в Киеве – не из Чернобыля

К пыльной буре, которая 16 апреля накрыла Киев, добавились клубы дыма и гари, которые поднялись от масштабных лесных пожаров, раздутых ветром в Житомирской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Во избежание слухов, распространяемых в социальных сетях, о том, что дым лесных пожаров принесен из Чернобыльской зоны отчуждения и того, что дым этот радиоактивный, публикую фото, сделанное Национальным космическим агентством. На спутниковом снимке отчетливо видно, что дым лесных пожаров принесен из Житомирской области, а не из зоны Чернобыльской АЭС, где пожары были остановлены ко вторнику. Никакого повышения радиоактивного фона в Киеве и его окрестностях не наблюдается", – сообщил Антон Геращенко.

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Он также отметил, что пожары в Житомирской области начались под влиянием сильного ветра в районе сел Выступовичи, Нижняя Рудня, Игнатополь, Гладковичи. В основном горит лесная подстилка, трава, сухие прошлогодние листья и бурелом на площади до 1000 гектаров. Тушение пожара осложняется порывами сильного ветра. Но ситуация остается под контролем.

Также он объяснил особенности негативного влияния песчаной бури на киевлян. Отметим, в городе многие жаловались на ухудшения самочувствия и подозревали в этом влияние радиации.

"Вчера Киев оказался под ударом редкой для наших мест стихии – пыльной бури. Она стала возможной из-за сильных порывов северо-западного ветра достигавших порой скорости более чем 30 метров в секунду. Порывы ветра поднимали в воздух мельчайшие частицы пыли с иссушенных бесснежной зимой и только что вспаханных полей вокруг столицы. Поднимали их на высоту в несколько километров и обрушивали на жилые микрорайоны Киева и его окрестностей, создавая на фоне длящегося больше месяца карантина тягостные психологические впечатления у сотен тысяч горожан", – пишет замглавы МВД.

Напомним, информация о том, что в Киев пришел дым с пожаров из Зоны отчуждения и Житомирской области появилась вчера вечером. Киевлян призвали закрыть окна и не выходить на улицу. Утром 17 апреля спасатели сообщили, что дым из Чернобыля ветер унес на Полтаву, а в Киеве причина задымления связана, вероятно,с возгораниями торфа и пожарами в лесных массивах. Они подчеркнули, что весь этот дым накапливается и его "задувает" на Киев.

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О том, как выглядела песчаная буря в Киеве и столичном регионе, смотрите в нашем сюжете:

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