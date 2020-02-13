Стало известно, когда демонтируют вантовый мост на Рыбальский полуостров

Фото: facebook.com/povoroznyk.m

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В столичной мэрии показали, как идет работа на строительстве Подольско-Воскресенского моста. Сегодня, 13 февраля, там подняли и установили в проектное положение металлоконструкцию весом в 500 тонн.

Фото процесса показал на своей странице в социальных сетях Николай Поворозник, первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации.

"Металлоконструкция – это часть прогона, которую установили со стороны Подола. Общий вес металлоконструкций восьми прогонов составит около 2400 тонн. До 1 июля планируем полностью смонтировать прогоны моста от Нижнего и Верхнего Валов к Рыбальскому полуострову", – рассказал нам Николай Поворозник.

Он добавляет, что на левом берегу продолжаются активные работы по строительству моста на Троещину.

На фото видно старый вантовый мост на Рыбальский полуостров (открыт в 1963 году). Эта конструкция была признана аварийной более 10 лет назад. Переправа закрыта для прохода пешеходов с 2009 года. Сюда уже много лет не пускают посетителей, а за порядком следит охрана.

Как пояснил сайту "Сегодня" Николай Поворозник, до конца лета старый мост будет разобран.

"Для того чтобы демонтировать старый вантовый мост на Рыбальский полуостров, нужно сначала разобрать коммуникационные сети, которые проходят под ним. Я думаю, что до конца лета мы это сделаем и старого моста там уже не будет. Работы будут вестись параллельно со строительством нового мостового перехода", – рассказал нам Николай Поворозник.

Напомним, городские власти обещают открыть автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мосту до конца этого года.

Отметим, недавно Киев получил первую партию натяжных тросов для Подольско-Воскресенского моста. "Их изготавливают в немецком городе Гельзенкирхен на заводе компании Bridon-Bekaert – известного в мире предприятия, производящего все виды промышленных стальных тросов", – написал на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, в 2019 году с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов и проверить их состояние.

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