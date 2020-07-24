Экологи бьют тревогу: медузы оккупируют Днепр в Киеве и уже плавают возле моста Патона

Еще три года назад в водах Днепра пресноводная медуза встречалась очень редко

Экологи бьют тревогу – река Днепр стремительно мальчает и в ее водах селится морская живность. Особенно много в Днепре за последние годы стало пресноводной медузы. Она размером примерно, как 5 копеек.

"Пресноводной медузы очень много. Она раньше водилась в водах Амазонки, в Южной Америки. Вероятно, в водах Днепра она оказалась случайно – кто-то выбросил из аквариума. А она не погибла и прижилась у нас. Еще три года назад в водах Днепра пресноводная медуза встречалась очень редко. Теперь ее много в районе Запорожья, заливах возле Днепра. Также ее уже достаточно много в районе Киева, в разных заливах Днепра", – рассказывает сайту "Сегодня" Александр Чистяков, глава Ассоциация рыболовов Украины.

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Экологи и активисты связывают появление пресноводных медуз в районе Киева из-за общего плохого экологического состояния реки Днепр.

"Днепр губится производственными и частными стоками. Река чрезмерно загрязняется фосфатами. Они вызывают быстрый рост водорослей. Это для них как удобрение. Водоросли меняют цвет Днепра. Их засилье заканчивается тем, что река превращается в болото, зарастает кустами. Засилье водорослей прогревает воду Днепра, и она стает благодатной средой для размножения пресноводных медуз. С каждым годом их все больше", – добавляет Александр Чистяков.

Увидеть пресноводных амазонских медуз можно уже даже в заливе возле моста Патона. Они преспокойно плавают по мелководью возле лодочной станции.

По словам Александра Чистякова, сейчас в Днепре обитают около 30 инвазивных видов (случайно занесенных человеком). То есть, пришельцев из морских лиманов или других водных объектов. Это – несколько видов бычков, рыба-игла и пресноводные медузы.

Видео Александра Чистякова

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Новости "Сегодня" писали о нашествии медуз в Бердянске.

Тем временем в Швеции медузы остановили работу крупнейшего в мире ядерного реактора.

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