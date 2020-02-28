Эксперимент "Сегодня": нужно ли бояться фруктов из Китая (видео)

Из-за мифов бананы на Столичном рынке сильно подешевели, но люди покупать их не боятся

В Киеве развенчали миф о том, что фрукты из Китая могут быть носителями коронавируса. Наши журналисты Стас Юрасов и Евгений Шишацкий побывали на Столичном рынке и выяснили у продавцов, не страшно ли им продавать продукты из Китая.

Мужчина, который работает в небольшой лавочке, торгующей фруктами, уверяет: все заморские лакомства, которые привозят в Украину, тщательно проверяются на таможне. При этом, слухи о "страшном коронавирусе" сыграли на руку покупателям: "бананы из Китая" на рынке на некоторых точках – вдвое дешевле, чем обычно.

"Люди верили, что вирус передается через бананы, которые, вообще-то, приезжают из Эквадора", – рассказал продавец.

Его коллега также развенчивает миф об опасности фруктов из Китая.

"Период транспортировки продуктов из Китая в Украину составляет 30-40 дней. За этот период бактерия просто умирает, поскольку ей нечего есть. Данная бактерия живет при температуре 30-40 градусов. Там такой температур нет, поскольку фрукты хранятся при температуре 2 градуса", – объясняет мужчина. В тренде В Киеве здание посольства России забросали лаптями

И добавляет, что мифы о коронавирусе на торговлю не повлияли: люди не паникуют и по-прежнему покупают фрукты, как и раньше.

"Если бы были проблемы, рынок бы закрыли", "да не пугаемся, едим, как и раньше, все нормально", – говорят покупатели.

Ранее мы также выяснили, правдив ли слух о том, что воспитателей в садиках обязали носить медицинские маски. Как оказалось, с угрозой вирусных инфекциях борются более эффективными методами – с помощью санитарных обработок и своевременным обращением к врачам, если замечены симптомы заболевания. Так что скупать все доступные маски в аптеках и паниковать не стоит.

Тем временем, на границе прибывшим в Украину измеряют температуру. Как это происходит – смотрите в сюжете:

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