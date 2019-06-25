Финал сезона Национальной оперы: театр покажет два сказочных балета и и гала-концерт

На гала-концерте будут показаны лучшие фрагменты из опер и балетов

Фото: Национальная опера Украины.

В июле Национальная опера Украины завершает свой 151-й театральный сезон, который был богат и грандиозными постановками, и встречами с целым созвездием приглашенных артистов оперы и балета.

Прощаясь со своими поклонниками до следующего сезона, театр подарит два сказочных балета П.И. Чайковского "Лебединое озеро" и "Спящая красавица", в рамках проекта "Украинские оперные звезды в мире" – встречу с любимицей публики Людмилой Монастырской. И, по сложившейся традиции, представит заключительный Гала-концерт, в котором будут показаны лучшие фрагменты из опер и балетов в исполнении солистов, хора и оркестра Национальной оперы.

2 июля – балет "Лебединое озеро" (П.И.Чайковский)

Балет "Лебединое озеро" вот уже более века пленяет сердца поклонников классической музыки. Он по праву считается эталоном высокого искусства, и его без преувеличения можно назвать жемчужиной классики. В основу балета легла сказка рыцарской эпохи. Это трепетная и прекрасная история любви, наполненная множеством препятствий и испытаний, подстерегающих юных влюбленных.

Этот сказочный балет, невероятно популярный в наши дни, буквально провалился на первой премьере. Глубоко расстроенный автор заявил, что его оценят, но позже и время этого произведения еще впереди. Это "позже" наступило через 18 лет с блистательными постановками Льва Иванова и Мариуса Петипа.

Многие почитатели творчества Чайковского гадают, что же могло вдохновить его на написание такой проникновенной и красивой музыки? Есть мнение, что это заслуга озера в Черкасской области, где обитают лебеди. Там как раз несколько дней отдыхал композитор, любуясь местной природой. А вот в Германии уверены, что в балете идет речь именно о Лебедином озере, которое находится поблизости города Фюссен.

В Национальной опере Украины "Лебединое озеро" идет в двух сценических редакциях – Валерия Ковтуна (1986 г.) и Анатолия Шекеры (1995 г.)

В отличие от постановки Мариуса Петипа 1895 г., которая стала канонической, а его балерина-лебедь — символом балета, известный украинский балетмейстер Анатолий Шекера сделал акценты на ином. Его постановка — это в первую очередь мужской балет с хорошо прописанной темой героизма, воплощением которого стал Зигфрид.

В главных партиях: Екатерина Алаева (Одетта-Одилия), Никита Сухоруков (Принц Зигфрид), Максим Белокриницкий (Ротбард, злой гений), Сергей Литвиненко (Наставник принца), Людмила Мельник (Владетельная принцесса).

3 июля – опера "Норма" (В. Беллини)

Беллини написал оперу "Норма" на основе трагедии французского писателя Луи Александра Соме. Она выделяется на фоне многих произведений этого жанра своей необычайной красотой и виртуозными сопрановыми ариями. Даже сам композитор считал ее шедевром и говорил, что если внезапно случится какое-то стихийное бедствие, единственное произведение, которое просто необходимо будет спасти – это "Норма".

Одна из популярнейших и виртуозных арий в мире – это каватина Нормы "Casta diva", в ней жрица обращается в молитве к луне. Эту арию Беллини переделывал восемь раз, и каждый раз был недоволен результатом. Самой известной исполнительницей Нормы была Мария Каллас, она даже отождествляла себя с главной героиней.

Премьера оперы "Норма" в Национальной опере Украины состоялась в 2007 году. Что же касается исполнителей главных партий, то почти каждый раз в "Норме" зрители Национальной оперы имеют возможность услышать лучших приглашенных солистов благодаря проекту "Украинские оперные звезды в мире", который инициировал главный режиссер театра Анатолий Соловьяненко. В этот раз, в рамках проекта, поклонников ожидает встреча с Людмилой Монастырской в роли Нормы.

Репертуар певицы эта партия пополнила не так давно, и в одном из интервью Людмила рассказала: "Очень мало театров имеют в своем репертуаре "Норму". Ведь музыка ее сложна для исполнения. Особенно сложна каватина "Casta diva", поскольку — это начало спектакля, когда певица появляется на сцене еще недостаточно "разогретой", почти не распетой, а сразу нужно исполнять такую развернутую каватину, к тому же все время удерживать молитвенно поднятые вверх руки". И, говоря о современных постановках, в которых Людмиле приходится петь, она отметила, что "именно благодаря крепким режиссерским традициям оперных постановок в киевском театре я особенно комфортно чувствую себя на родной сцене".

Главные партии исполняют: Людмила Монастырская (Норма); Сергей Пащук (Поллион); Наталья Николаишин (Адальжиза); Сергей Ковнир (Оровезо); Татьяна Хараузова (Клотильда); Александр Дяченко (Флавий).

Постановочный состав: дирижер-постановщик – Николай Дядюра; режиссер-постановщик – Анатолий Соловьяненко; хормейстер-постановщик – Лев Венедиктов; художник-постановщик – Андрей Злобин; художник по костюмам – Анна Ипатьева; балетмейстер-постановщик – Анико Рехвиашвили.

4 июля – балет "Спящая красавица" (П.И.Чайковский)

Балет "Спящая красавица" – сказочный спектакль, восхитительная феерия, которая захватывает зрителя как своей яркой и торжественной визуальной составляющей вкупе с музыкальной темой авторства великого Чайковского, так и глубинным философским подтекстом. Балет поставлен по сюжету известной всем с детства сказки Шарля Перро о заснувшей на сотню лет принцессе, которую пробудил от ее колдовского сна только поцелуй прекрасного принца.

Тему для балета П.И. Чайковскому предложил директор императорских театров И. Всеволожский. Он высоко ценил балет "Лебединое озеро" и свой новый замысел – создание пышного спектакля из сказок Шарля Перро – решил предложить в 1888 г. для реализации именно Чайковскому. Либретто нового балета написал сам Всеволожский совместно с М. Петипа. Чайковский увлечённо принялся за работу. К началу 1889 г. были закончены наброски пролога и двух действий, а ближе к осени в театре уже начались репетиции. Чайковский работал в тесном сотрудничестве с великим хореографом Мариусом Петипа. В результате этого сотрудничества возник совершенно новый по музыкальному воплощению тип балета.

"Спящая красавица" стала настоящей музыкально-хореографической симфонией, где были слиты воедино музыка и танец.

Премьера балета "Спящая красавица" состоялась в Мариинском театре 15 января 1890 г. Новизна и масштаб балета, отход от привычных штампов, необычность спектакля поразили всех.

В дальнейшем балет ставился на многих сценах мира, но в основе спектакля всегда была хореография Петипа, ставшая классической. В 1990 году постановочная группа в составе балетмейстера Виктора Литвинова, дирижера Владимира Кожухаря, художника Юрия Билоненко осуществила постановку новой версии классического балета. А с 1998 г. "Спящая красавица" на сцене Национальной оперы Украины идет в оформлении главного художника театра Марии Левитской.

В главных партиях: Анна Муромцева (Принцесса Аврора), Александр Скулкин (Принц Дезире), Ольга Скрипченко (Фея Сирени), Сергей Литвиненко (Злая фея Карабос), Катерина Пети (Фея Нежности), Маргарита Альянах (Фея Смелости), Елизавета Гогидзе (Фея Беспечности), Анастасия Гурская (Фея Щедрости), Светлана Онипко (Фея Резвости) и др.

5 июля – опера Дж.Россини "Севильский Цирюльник" – 5-й премьерный показ

"Севильскому цирюльнику" Джоаккино Россини более 200 лет. Несмотря на провал первого показа оперы, она является одним из самых популярных произведений мировой классики. Два века успеха – это огромный срок. Но, как заметил режиссер-постановщик Анатолий Соловьяненко: "Эта комическая история поистине вневременная и внепространственная. Именно такой я и хотел представить ее украинскому зрителю". И по воле режиссера герои очутились в ином времени. Кроме того, что опера насыщена забавными приключениями, интригами и эмоциями, а музыка полна изящества, свежести и стремительной темпераментности, она еще и высмеивает притворство, распущенность и ханжество, а благодаря новаторству режиссера, классический сюжет в современных реалиях приобрел актуальность.

Постановочный состав: режиссер-постановщик – Анатолий Соловьяненко; дирижер-постановщик – Николай Дядюра; художник-постановщик – Андрей Злобин; художник по костюмам – Анна Ипатьева; хормейстер-постановщик – Богдан Плиш; дирижер – Алла Кульбаба.

Главные партии исполняют: Игорь Евдокименко (Фигаро), Анатолий Погребной (Граф Альмавива), Ольга Фомичева (Розина), Дмитрий Агеев (Врач Бартоло), Сергей Магера (Дон Базилио, учитель музыки), Анжелина Швачка (Берта) и др.

6-7 июля – Гала-концерт в честь завершения 151-го театрального сезона

Завершающим аккордом сезона станет грандиозный Гала-концерт, в программе которого прозвучат лучшие фрагменты из оперных и балетных спектаклей: С. Гулак-Артемовский (увертюра к опере "Запорожец за Дунаем" и дуэт Одарки и Карася); М. Скорульский: Адажио из балета "Лесная песня"; Дж. Россини: Каватина Фигаро и ария Дона Базилио из оперы "Севильский цирюльник"; ария Дона Профондо и Финал I действия оперы "Путешествие в Реймс"; Л. Минкус: "Индусский танец" из балета "Баядерка"; Д. Фавре: "Сила природы"; Дж. Верди: Ария Ренато из оперы "Бал-маскарад"; сцена из оперы "Дон Карлос"; И. Штраус: "Кайзер вальс" из балета "Венский вальс"; Дж. Пуччини: сцена Мими и Рудольфа из оперы "Богема"; "Te Deum" из оперы "Тоска", монолог Чио-Чио-Сан из одноименной оперы; В. Соловьев-Седой: "Гопак"; Г. Доницетти: романс Неморино из оперы "Любовный напиток"; Л. Делиб: дуэт из оперы "Лакме"; Ф. Давид: Концертино для 4-х тромбонов; Ш. Гуно: Куплеты Мефистофеля из оперы "Фауст"; П. Чайковский: Па-де-де из 3-го действия балета "Лебединое озеро"; Ж. Оффенбах: Ария Олимпии из оперы "Сказки Гофмана".

Завершится Гала-концерт молитвой из оперы "Запорожец за Дунаем" (С. Гулак-Артемовский) в исполнении Валентина Дытюка и хора театра и молитвой за Украину "Боже Великий, Единый" (Н. Лысенко) в исполнении всех участников концерта.

В программе участвуют: Наталья Николаишин, Сергей Магера, Анастасия Шевченко, Андрей Гура, Игорь Евдокименко, Владимир Тишков, Елизавета Гогидзе, Михаил Дробот, Максим Белокриницкий, Геннадий Ващенко, Юлия Москаленко, Станислав Ольшанский, Лилия Гревцова, Валентин Дытюк, Андрей Гонюков, Сергей Пащук, Сусанна Чахоян, Дарья Князева, Ольга Фомичева, Дмитрий Агеев, Игорь Мокренко, Александр Бойко, Богдан Тарас, Ольга Матушенко, Ирина Петрова, Руслан Танский, Александр Мельничук, Оксана Крамарева, Виталий Нетруненко, Владимир Кутузов, Денис Турчак, Даниил Силкин, Тарас Штонда, Татьяна Ганина, Анжелина Швачка, Сергей Ковнир, Наталья Мацак, Ян Ваня, а также хор и оркестр Национальной оперы Украины.

Постановочный состав: главный режиссер – Анатолий Соловьяненко; главный дирижер – Николай Дядюра; главный художник – Мария Левитская; художественный руководитель балета – Анико Рехвиашвили; главный хормейстер – Богдан Плиш.

Напомним, что городок Тульчин в Винницкой области на пять дней превратился в оперную столицу страны. Там, во дворце Потоцких, состоялся международный фестиваль под открытым небом "Опера Фест".

Также недавно в Черкасской области прошел семнадцатый мотофестиваль "Тарасовая Гора". В этом году тут собрались тысячи байкеров.

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