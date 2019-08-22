Фонтаны, музеи и станции метро: что дарили Киеву ко Дню Независимости (фото)

К главному празднику страны столица получила колонну со скульптурой девушки на Майдане, станцию метро "Бориспольская" и другие объекты

AFP / Sergei SUPINSKY

К памятным датам в Киеве любят открывать станции метро, музеи, монументы и фонтаны. "Сегодня" вспомнили самые знаменитые подарки к главному празднику страны.

"Баба" на Майдане

Символ независимости — колонна со скульптурой девушки в национальной одежде (высота — 62 м). Ее открыли на Майдане в честь 10-летия независимости в 2001 году. В народе скульптуру называют "Галя", "Баба". Состоит она из 180 деталей. За три недели до открытия в городе не было дождей. Киевляне предполагали, мол, тучи расстреливают спецслужбы, чтобы все работы закончили в срок.

SERGEI GAPON / Фото: AFP

"Бориспольская" — первая станция с лифтами

Станцию торжественно открыли 23 августа 2005 года к 14-й годовщине Независимости. Открывали "Бориспольскую" президент Виктор Ющенко и мэр Александр Омельченко. Здесь впервые в столичном метро были построены лифты для пассажиров. С тех пор все новые станции оборудуют подъемниками.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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История Киева в помещении ТРЦ

В августе 2011 года руководство КГГА решило разместить Музей истории Киева в скандально известном здании торгово-офисного центра, которое возводилось с 2006 года по адресу ул. Б. Хмельницкого, 7. Новый музей с помпой открыли 24 августа 2012 года. За несколько лет киевляене и гости столицы уже привыкли к необычному зданию. Сейчас здесь проводят выставки и презентации.

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня В тренде Шествие Достоинства и Марш Защитников: что нужно знать о главных мероприятиях Дня Независимости

Казак на коне копьем пронзает дракона

В 2015 году возле главного офиса Службы безопасности Украины на ул. Владимирской открыли памятник, посвященный погибшим защитникам отечества. На карте Украины всадник на коне бьет копьем дракона.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Фонтан у Оперного театра танцует под "Лебединое озеро" и разные цвета

Фонтан возле Оперного театра на улице Владимирской был заброшен более 20 лет. Его восстановили к 25-летию Независимости в 2016 году. Здесь устроили несколько видов подсветки, а "танцует" он под легендарные музыкальные произведения — "Лебединое озеро" и "Вальс цветов". Высота его струй — 15 метров. Впрочем, в последнее время фонтан не всегда работает.

Фото из архивов "Сегодня"

Напомним, что в Киеве празднование Дня Независимости в этом году состоится в новом формате.

Отметим, что День Независимости Украины каждый год традиционно отмечается 24 августа. В 2019 году он выпадает на выходной день – субботу. Согласно законодательству, если официальные праздники приходятся на выходные, субботу или воскресенье, то следующий за ними понедельник также является выходным днем. Поэтому украинцы получают возможность отмечать главный праздник страны три дня подряд – с субботы, 24 августа, до понедельника, 26 августа, включительно. Кроме того, рабочий день в пятницу, 23 августа, будет укорочен на 1 час.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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