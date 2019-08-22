Шествие Достоинства и Марш Защитников: что нужно знать о главных мероприятиях Дня Независимости

9 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2019 году на День Независимости не будет военного парада. А 300 миллионов гривен, которые должны были уйти на организацию парада – уйдут на премии украинским бойцам.

"Обычно на День Независимости проходит военный парад – помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что в этом году вместо парада эти деньги лучше выделить нашим героям – нашим военным. И мы приняли решение: выделить 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным. Это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты – все. И обязательно тем военным, которые выполняют боевые задания в зоне проведения операции Объединенных сил. Но праздновать День Независимости мы будем. Но будет новый формат", – заявил Зеленский.

30 июля глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил, что 24 августа на День Независимости вместо парада пройдет Шествие достоинства. По словам Богдана, шествие будет в европейском стиле и оно призвано положить начало новой традиции чествования тех, кем гордятся украинцы.

Он отметил, что по Крещатику пройдут представители различных родов войск ВСУ и ветераны антитеррористической операции на Донбассе смогут присоединиться к представителям своих бригад. Также в шествии примут участие медики, спортсмены, учителя, дипломаты и волонтеры. Кроме того, в шествии будет принимать участие глава государства и другие представители руководства.

После мероприятия президент Владимир Зеленский обратится к украинцам, а позднее в столице состоится грандиозный концерт, организацией которого занимается один из самых известных украинских режиссеров.

К 10 августа в Офисе президента утвердили новый формат празднования Независимости Украины и согласовали план мероприятий к 28-й годовщине. Сообщение об этом появилось на сайте главы государства.

"В этом году празднование 28-й годовщины Независимости Украины пройдет в новом формате. Главный акцент торжеств – дети как будущее страны", – отметила пресс-служба президента Владимира Зеленского.

В свою очередь, ветеранское сообщество предложило провести свой марш в центре Киева ко Дню Независимости вместо отмененного военного парада. Об это говорилось в группе Veterans Info в Facebook.

"Предлагаю всем ветеранам, волонтерам и гражданским пройтись маршем по Крещатику ко Дню Независимости. Без денег из бюджета, без чиновников и политиканов. Марш свободы-2019", – говорилось в сообщении Veterans Info.

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Там образом, вместо одного военного парада в столице на День независимости 24 августа состоятся два мероприятия – Шествие Достоинства и Марш Защитников.

Шествие Достоинства

Шествие Достоинства стартует в 9:30 от Памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни. Во время мероприятия состоится общенациональная минута молчания, после которой прозвучат сто ударов церковного колокола – в честь погибших Героев Небесной Сотни.

"Звон будет символизировать удары сердца каждого из павших героев Небесной Сотни, — отметили в ОП.

Почтив героев минутой молчания, президент, а также родные и близкие погибших защитников Украины и ветераны АТО возложат цветы на месте гибели Героев Небесной Сотни. После церемонии возложения цветов в 9:50 состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в различных сферах.

Утром 15 августа на авиационном заводе "Антонов" в Киеве состоялась первая репетиция Шествия Достоинства. Режиссерами стали Алан Бадоев и Елена Коляденко. По словам Елены Коляденко, бюджет на торжественную программу ходы вышел относительно небольшим.

"Мы отошли от идеи дорогих масштабных декораций и специальных конструкций на Майдане, сместив акценты на реальных людей – их поступки, истории и судьбы, о которых должна узнать вся страна", – рассказала режиссерка мероприятия.

А первые подробности подготовки "Шествия Достоинства" появились 20 августа. В подготовке масштабного мероприятия задействованы пять оркестров, звезды оперной сцены, 17 пианистов и народные артисты Украины. Участие в событии примет ONUKA – Ната Жижченко, которая будет петь в торжественной части мероприятия, а саунд-продюсер группы Евгений Филатов (известный также как The Maneken) спродюсирует музыку к одной из частей торжества.

Известно, что в "Шествии Достоинства" также примут участие известные во всем мире оперные певцы Андрей Романенко и Евгений Орлов (Лауреат конкурса Пласидо Доминго, солист Берлинской государственной оперы), оперные певицы Оксана Крамарева (Лауреат конкурса Пласидо Доминго "Опералия") и Анжелина Швачка. Специальным гостем события станет легендарный украинский композитор Мирослав Скорик.

Марш Защитников

Народный марш, который проведут ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших украинских военных. Участие в Марше Защитников подтвердили более 7000 ветеранов со всей Украины. По словам организаторов, на марше не будет ни одного из президентов, любых представителей власти или партийных флагов.

Первая репетиция Марша ко Дню Независимости в Киеве прошла 18 августа: организаторы определили временные рамки события и согласовали маршрут. Марш репетировали стюарды – около 100 лиц, отвечающих за движение всех участников.

Планируется, что марш начнется в 11 часов, 20 блоков по 12 человек пойдут от парка Шевченко, через Бессарабскую площадь выйдут на Крещатик и Майдан Независимости, затем направятся к Михайловскому собору, где примут участие в завершающей части мероприятия – молебне, который состоится на Михайловской площади у Стены Памяти. Закончиться шествие должно в 13:00.

"Будет заполнена вся площадь напротив красного корпуса университета Шевченко. Это именно те, кто будут идти в "коробочках". А все остальные будут идти за ними, и мы не представляем, сколько это будет людей, потому что только зарегистрировались уже 9 тысяч участников. Тайминг у нас прописан и мы укладываемся в 13:00", - рассказал председатель ОО "Ветеранское братство" при Министерстве ветеранов Украины Дмитрий Шатровский.

Сообщается, что сначала в колоне будут идти семьи погибших в АТО, после них раненые, потом члены семей Небесной Сотни, затем ветераны и отдельно духовенство.

Организаторы уже согласовали с полицией и городскими властями сценарий мероприятия. Правоохранители будут следить за порядком во время события, в начале марша установят электронные рамки.

Такие же шествия пройдут во Львове, Николаеве, Сумах, Запорожье и Одессе.

Напомним, что в 2018 году на День Независимости в Киеве прошел один из крупнейших военных парадов за последние годы – в нем приняли участие около 4500 военных и 250 единиц техники. На параде отмаршировали 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны. Кроме того, по Крещатику прошлись военные из 18 стран мира – всего 300 человек.

Также напомним, что ко Дню Независимости состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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