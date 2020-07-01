Гибридная монархия Путина: в Киеве протестовали против "коронации" российского президента

Участники акции считают, что всенародное голосование о внесении поправок в конституцию РФ – это фарс

В ночь на четверг, 2 июля, возле посольства Российской Федерации в Киеве проходит акция против внесения изменений в конституцию России, которые фактически "обнуляют" сроки пребывания на посту президента РФ Владимира Путина.

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Об этом пишет Укринформ.

Во время акции с помощью технических средств ее участники спроектировали на фасаде здания надписи красным, и черным цветом на русском языке: "Как Путин сфальсифицировал голосование", "Вброс дополнительных бюллетеней после вскрытия избирательных урн", "Подтасовка результатов во время перерывов для дезинфекции", "У псов Путина (ЧВК "Вагнер" – Ред.) развязались руки", "В Россию пришла гибридная монархия Путина", "Теперь Путин – царь, россияне – рабы".

Пока акция проходит мирно: присутствующие ведут себя спокойно и не делают провокаций.

Заметим, что организаторы акции считают, что всенародное голосование о внесении поправок в конституцию РФ – это фарс и узурпация власти Путиным.

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Они призывают украинцев стать на защиту демократических ценностей и выразить свой протест против преступного захвата власти в Российской Федерации.

Организаторами акции выступило "Всеукраинское движение инвалидов и ветеранов АТО", которое предупредило КГГА о намерении провести акцию, призванную привлечь внимание украинцев к происходящему в РФ.

Напомним, что Конституцию России переписали под Путина. Речь идет, в частности, об обнулении президентских сроков. Так Путин сможет баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году, и если его выберут еще на два срока, он будет править Россией как минимум до 2036 года. Также одна из поправок предполагает, чтобы ни один орган государственной власти, включая президента, или парламент, или правительство не могли всерьез вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине. В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поправки в Конституцию Путину не помогут.

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