Поправки в Конституцию Путину не помогут: Кулеба сделал заявление по Крыму

Россия пытается узаконить нерушимость своих границ, вот только украинский полуостров к ней не относится

В МИД Украины уже заявляли, что поправки в Конституцию России не узаконят аннексию Крыма. Теперь глава ведомства Дмитрий Кулеба подчеркнул, что никакая "нерушимость границ" в российском законодательстве не помешает освобождению полуострова.

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Об этом он заявил по случаю Дня крымскотатарского флага, сообщает пресс-служба МИДа.

"Сейчас многие переживают из-за изменений в российской конституции, которые, мол, должны зафиксировать "нерушимость границ России". Сегодня я хочу твердо заявить: ни одно положение российского законодательства – зафиксировано в законе, указе президента или конституции этой страны – не сможет помешать деоккупации Крыма. Крым был, есть и будет украинским", – заявил он.

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Кулеба подчеркнул, что вопрос защиты прав жителей полуострова, живущих в оккупации, и деоккупации территорий будут приоритетом в его работе.

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"Мы не остановимся до тех пор, пока этот флаг, который мы сегодня поднимаем вместе с украинским флагом, не будет поднят во всех городах и населенных пунктах Автономной Республики Крым и Севастополе. Я это сейчас говорю не как дипломатический романтик, а как серьезный дипломатический прагматик", – добавил министр.

Как сообщали новости "Сегодня", Конституцию России переписали под Путина. Речь, в частности, идет об обнулении президентских сроков. После вступления в силу этой поправки Путин сможет баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году, и, если его выберут еще на два срока, он будет править Россией как минимум до 2036 года. Кроме того, одна из поправок предполагает, чтобы ни один орган государственной власти, включая президента, или парламент, или правительство, не могли всерьез вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине.

В России уже требуют возбудить уголовное дело против Путина. Российский оппозиционный политик Леонид Гозман называет проведение таких массовых мероприятий, как военный парад и голосование за изменения в Конституции по обнулению президентских сроков во время пандемии коронавируса, "приготовлениями к убийству" россиян.

Крим був незаконно анексований Росією в березні 2014 року після проведення "референдуму", не визнаного ні Україною, ні світовим співтовариством. У тому числі "кримський референдум" не визнає і ООН.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 р. початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 р. президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій.

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У свою чергу Міжнародний кримінальний суд (Гаазький трибунал) визнав, що дії Росії під час окупації Криму розцінюються як військовий конфлікт проти України. У Гаазі зазначають, що цей міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.

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